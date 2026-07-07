Româncă de 23 de ani, moartă la câteva zile după un accident rutier în Italia. Un medic este anchetat

O tânără româncă de 23 de ani a murit la cinci zile după ce a fost externată dintr-un spital din Italia în urma unui accident rutier. Procurorii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.
Româncă de 23 de ani, decedată la cinci zile după externarea din spital
O tânără de origine română, în vârstă de 23 de ani, și-a pierdut viața la doar câteva zile după ce fusese externată dintr-un spital din Italia, unde ajunsese în urma unui accident rutier. Cazul a intrat în atenția procurorilor italieni, care au deschis o anchetă pentru a stabili dacă au existat erori medicale sau alte responsabilități în producerea tragediei.
În dosar sunt cercetați medicul care a consultat-o imediat după accident și conducătoarea autoturismului implicat în evenimentul rutier.
Externată cu diagnosticul de fractură la mână
Alexandra Halunga, născută în orașul Arezzo și studentă la universitate, a fost transportată la spital după accidentul produs la sfârșitul lunii iunie, conform Corriere Della Sera.
În urma consultațiilor efectuate la spitalul Fratta din Cortona, medicii au stabilit că tânăra suferise o fractură la mână și au decis externarea acesteia în dimineața următoare, recomandând purtarea unei atele până la aplicarea unui ghips.
Potrivit anchetei, medicul care a evaluat-o în acea noapte este acum cercetat pentru suspiciunea de ucidere din culpă.
Starea tinerei s-a agravat după externare
După ce a ajuns acasă, Alexandra a continuat să acuze o stare generală de rău, iar simptomele s-au accentuat în zilele următoare.
În noaptea dintre 1 și 2 iulie, tânăra a suferit un colaps la domiciliu. Echipajele medicale au transportat-o de urgență la Spitalul San Donato din Arezzo, însă, în ciuda eforturilor depuse de medici, aceasta a murit la scurt timp după internare.
Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în cadrul investigațiilor aflate în desfășurare.
Accidentul părea să fi avut urmări minore
Tragedia își are originea într-un accident rutier produs în noaptea de 28 iunie, după ce Alexandra și o prietenă se întorceau de la o ieșire în oraș.
Autoturismul în care se aflau s-a răsturnat și s-a izbit de un stâlp în zona Farniole. Pentru scoaterea celor două tinere din vehicul a fost necesară intervenția pompierilor.
La prima vedere, consecințele accidentului nu păreau grave. Prietena Alexandrei a scăpat fără răni, iar aceasta reclama doar dureri și prezenta fractura la mână, fără alte leziuni evidente.
Ancheta va stabili dacă au existat erori medicale
Autoritățile italiene încearcă acum să stabilească dacă diagnosticul și tratamentul aplicat imediat după accident au fost conforme cu protocoalele medicale și dacă starea tinerei ar fi impus investigații suplimentare înainte de externare.
În paralel, ancheta vizează și circumstanțele producerii accidentului rutier, motiv pentru care și șoferița autoturismului este cercetată.
Rezultatele expertizelor medico-legale și ale investigațiilor vor clarifica dacă există persoane care pot fi trase la răspundere în legătură cu decesul tinerei românce.