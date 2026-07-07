Româncă de 23 de ani, moartă la câteva zile după un accident rutier în Italia. Un medic este anchetat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 iul. 2026, 18:14

O tânără româncă de 23 de ani a murit la cinci zile după ce a fost externată dintr-un spital din Italia în urma unui accident rutier. Procurorii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.

Distribuie articolul