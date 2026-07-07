Vizita prințului Harry la Londra, învăluită în incertitudine. Confuzie privind cazarea și o posibilă întâlnire cu regele Charles al III-lea

Prințul Harry a ajuns luni la Londra pentru o vizită dedicată pregătirilor ediției din 2027 a Invictus Games, însă deplasarea sa în Marea Britanie este marcată de informații contradictorii privind organizarea și de speculații legate de relația tensionată cu familia regală.
Ducele de Sussex participă la pregătirile pentru competiția internațională destinată militarilor răniți sau bolnavi, eveniment pe care l-a fondat și care va avea loc la Birmingham.
Inițial, presa britanică a relatat că Harry urma să fie însoțit de soția sa, Meghan, și de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, aceasta fiind prima vizită a familiei în Regatul Unit din 2022. Ulterior, un apropiat al prințului a precizat că acesta a sosit singur la Londra, fără a exclude posibilitatea ca Meghan și copiii să i se alăture ulterior într-un alt oraș.
Un alt subiect care a stârnit controverse este locul în care va fi cazat prințul. BBC și Sky News au relatat inițial, citând surse apropiate lui Harry, că acesta urma să fie găzduit la Palatul Buckingham. La scurt timp însă, Palatul a transmis că ducele nu a acceptat în termen invitația de a se caza în reședința oficială a regelui.
În replică, un purtător de cuvânt al prințului Harry a susținut că invitația a fost retrasă în ultimul moment, calificând situația drept „dezamăgitoare”.
Disputa privind securitatea continuă
Vizita are loc pe fondul disputei dintre Harry și autoritățile britanice privind protecția polițienească. După retragerea din rolurile oficiale ale familiei regale și mutarea în California, în 2020, Harry și Meghan nu mai beneficiază automat de protecția oferită și finanțată de statul britanic.
Potrivit reprezentanților prințului, acesta a fost nevoit să stabilească măsuri alternative de securitate înainte de a confirma deplasarea în Marea Britanie. Harry a contestat în instanță decizia privind retragerea protecției, însă cererea sa a fost respinsă.
Întâlnirea cu regele rămâne incertă
Până în prezent, Palatul Buckingham nu a confirmat dacă regele Charles al III-lea se va întâlni cu fiul său în timpul vizitei. De asemenea, nu există informații privind o eventuală întrevedere cu prințul William, relațiile dintre cei doi fiind afectate de apariția volumului de memorii „Spare”, publicat în 2023, în care Harry a formulat numeroase acuzații la adresa familiei regale.
Vizita coincide și cu pronunțarea unei decizii într-un proces intentat de Harry și alte personalități împotriva grupului care deține publicația Daily Mail, acuzat de colectarea ilegală de informații. Prințul a declarat în fața instanței, la începutul acestui an, că tabloidele britanice au transformat viața soției sale într-un „coșmar”.
În ultimii ani, Harry s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea doar de două ori: în februarie 2024, după anunțul privind diagnosticul de cancer al suveranului, și în septembrie 2025, când a fost invitat la Clarence House pentru o întâlnire privată.