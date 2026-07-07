Vizita prințului Harry la Londra, învăluită în incertitudine. Confuzie privind cazarea și o posibilă întâlnire cu regele Charles al III-lea

Publicat 7 iul. 2026, 15:39 Actualizat 7 iul. 2026, 15:43

Prințul Harry a ajuns luni la Londra pentru o vizită dedicată pregătirilor ediției din 2027 a Invictus Games, însă deplasarea sa în Marea Britanie este marcată de informații contradictorii privind organizarea și de speculații legate de relația tensionată cu familia regală.

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