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Extern· 1 min citire
Nicușor Dan a ajuns la Summitul NATO de la Ankara. Președintele României, față în față cu liderii lumii -FOTO
FOTO: Presidency
Publicat7 iul. 2026, 17:10
Actualizat7 iul. 2026, 17:15
SursăRealitatea PLUS
Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns marți la Ankara pentru a participa la summitul NATO, unde va pleda pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și pentru întărirea apărării aeriene și maritime, având programate mai multe întâlniri bilaterale cu lideri aliați.
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