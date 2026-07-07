Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Nicușor Dan a ajuns la Summitul NATO de la Ankara. Președintele României, față în față cu liderii lumii -FOTO

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat7 iul. 2026, 17:10
Actualizat7 iul. 2026, 17:15
SursăRealitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns marți la Ankara pentru a participa la summitul NATO, unde va pleda pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și pentru întărirea apărării aeriene și maritime, având programate mai multe întâlniri bilaterale cu lideri aliați.

Potrivit Administrației Prezidențiale, summitul are loc într-un climat de securitate care continuă să se degradeze din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu.

În cadrul summitului de la Ankara, Nicușor Dan va reconfirma statutul României de aliat de încredere și va evidenția contribuția țării la securitatea euroatlantică. Totodată, președintele va susține continuarea sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre și consolidarea posturii de descurajare și apărare pe întregul Flanc Estic.

Totodată, liderul de la Cotroceni va atrage atenția și asupra consecințelor pe care acțiunile Rusiei le au asupra securității regionale, inclusiv asupra României, insistând asupra necesității consolidării apărării aeriene și maritime.

„Liderii Alianței se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și a evoluțiilor din Orientul Mijlociu”, a transmis Administrația Prezidențială.

Cu ocazia participării la summitul NATO, președintele României va avea și o serie de întâlniri bilaterale cu lideri și oficiali ai statelor aliate.

Din delegația României fac parte ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

summitul NATOankaraRomania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe