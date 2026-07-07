Nicușor Dan a ajuns la Summitul NATO de la Ankara. Președintele României, față în față cu liderii lumii -FOTO

Publicat 7 iul. 2026, 17:10 Actualizat 7 iul. 2026, 17:15 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns marți la Ankara pentru a participa la summitul NATO, unde va pleda pentru consolidarea securității în regiunea Mării Negre și pentru întărirea apărării aeriene și maritime, având programate mai multe întâlniri bilaterale cu lideri aliați.

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