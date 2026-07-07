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Cancelarul german cere ca summitul NATO să transmită un semnal de putere şi de unitate. ”Rusia rămâne o ameninţare gravă”

Friedrich Merz. FOTO: Profimedia

Friedrich Merz. FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 17:29
Actualizat7 iul. 2026, 17:31

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți, înainte de plecarea la summitul NATO de la Ankara, că Germania și-a dublat cheltuielile pentru apărare începând din 2022, subliniind angajamentul Berlinului pentru consolidarea capacităților militare, relatează The Associated Press.

”Rusia rămâne o ameninţare gravă”

"Nu facem acest efort pentru a face cuiva vreo favoare, ci facem acest efort pentru că este necesar apărării noastre, securităţii noastre. Rusia rămâne o ameninţare gravă, care ne testează hotărârea în fiecare zi", a declarat Friedrich Merz.

Semnal de putere şi de unitate la Ankara

În acest context, cancelarul german a subliniat că summitul NATO de la Ankara trebuie să transmită un semnat de putere și unitate.

"Este cu atât mai important să transmitem un semnal de putere şi de unitate la Ankara. Acest summit trebuie să transmită mesajul că noi construim o NATO mai europeană, pentru ca NATO să rămână transatlantică", a mai spus oficialul.

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