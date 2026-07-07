Cancelarul german cere ca summitul NATO să transmită un semnal de putere şi de unitate. ”Rusia rămâne o ameninţare gravă”

Publicat 7 iul. 2026, 17:29 Actualizat 7 iul. 2026, 17:31

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți, înainte de plecarea la summitul NATO de la Ankara, că Germania și-a dublat cheltuielile pentru apărare începând din 2022, subliniind angajamentul Berlinului pentru consolidarea capacităților militare, relatează The Associated Press.

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