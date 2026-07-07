Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Cancelarul german cere ca summitul NATO să transmită un semnal de putere şi de unitate. ”Rusia rămâne o ameninţare gravă”
Friedrich Merz. FOTO: Profimedia
Publicat7 iul. 2026, 17:29
Actualizat7 iul. 2026, 17:31
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marți, înainte de plecarea la summitul NATO de la Ankara, că Germania și-a dublat cheltuielile pentru apărare începând din 2022, subliniind angajamentul Berlinului pentru consolidarea capacităților militare, relatează The Associated Press.
Citește și
- 19:40„Angajata anului”: O femeie și-a acordat singură o mărire de salariu de 20.000 de euro, dar instanța i-a tăiat bonusul
- 18:50Copil de aproape doi ani, rănit grav într-o grădiniță. Educatoarea l-a aruncat în aer
- 18:30Doi bărbați, acuzați de spionaj în beneficiul Rusiei, arestați la Roma. Unul dintre ei era membru al serviciilor italiene de informații
- 18:28Doi morți și 20 de răniți în urma unui accident de autocar în Lisabona
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News