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Rusia urmăreşte îndeaproape summitul NATO de la Ankara. Anunțul Kremlinului

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 16:53

Rusia urmăreşte îndeaproape summitul NATO de la Ankara, a anunțat marţi preşedinţia rusă, relatează The Associated Press.

”Nu va împiedica Rusia să-şi atingă obiectivele”

Voinţa Ucrainei de a obţine armament suplimentar nu va împiedica Rusia să-şi atingă obiectivele ”operaţiunii militare speciale”, a avertizat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce a fost întrebat despre presiunile pe care Kievul le exercită asupra aliaţilor săi din Occident de a-i furniza mijloace de apărare aeriană.

”Ne aflăm într-un contact strâns cu americanii”

Întrebat despre perspectivele ajungerii la o soluţie paşnică a Războiului din Ucraina, Peskov a răspuns că ”ne aflăm într-un contact strâns cu americanii prin canale tehnice şi sperăm ca eforturile lor de a îndruma situaţia pe o cale paşnică să aibă până la urmă succes”.

Peskov a reiterat că ostilităţile se pot opri imediat ce Kievul ”dă dovadă de bunăvoinţă şi arată că este pregătit să ia acele decizii importante pe care trebuie să le ia”.

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