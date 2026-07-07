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Extern· 1 min citire
Rusia urmăreşte îndeaproape summitul NATO de la Ankara. Anunțul Kremlinului
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Rusia urmăreşte îndeaproape summitul NATO de la Ankara, a anunțat marţi preşedinţia rusă, relatează The Associated Press.
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