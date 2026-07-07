Un copil de 18 luni din Arizona, declarat mort la spital, a fost găsit în viață după cinci ore în camera frigorifică a spitalului

Un băiețel de 18 luni din statul american Arizona, declarat mort după ce a fost găsit inconștient într-o piscină, a fost descoperit în viață la aproximativ cinci ore după ce fusese transportat în camera frigorifică a spitalului. Cazul s-a petrecut în localitatea Gilbert, iar copilul a supraviețuit după ce a fost transferat de urgență la un alt spital.
Potrivit poliției din Gilbert, echipele de intervenție au fost chemate în după-amiaza zilei de 8 februarie la o locuință unde copilul fusese scos din piscina din curte. Paramedicii au început imediat manevrele de resuscitare și l-au transportat la Mercy Gilbert Medical Center, unde medicii l-au declarat decedat la aproximativ o oră după sosire.
Polițiștii ar fi observat posibile semne de viață
Conform documentelor obținute de Associated Press, doi polițiști au observat în repetate rânduri posibile semne de viață și au anunțat personalul medical. Potrivit raportului, unul dintre medici le-ar fi răspuns: „Lăsați-mă să-mi fac meseria. Am făcut facultatea de medicină cu un motiv”, scrie Mediafax.
După declararea decesului, copilul a fost dus în camera frigorifică a spitalului. La aproximativ cinci ore mai târziu, o echipă a serviciului de medicină legală, venită pentru preluarea corpului, a constatat că băiețelul respira.
După ce s-a descoperit că băiețelul era în viață, acesta a fost transportat de urgență cu un elicopter la un alt spital. Acolo a primit îngrijiri medicale, iar în cele din urmă a supraviețuit și a fost externat.
Spitalul Mercy Gilbert Medical Center a transmis că a realizat o analiză internă completă a cazului și că va implementa măsuri pentru îmbunătățirea procedurilor. Unitatea medicală a descris incidentul drept „o situație sfâșietoare”.
Avocatul medicului spune că există mai multe aspecte ale cazului
Avocatul medicului implicat în caz a declarat că există „mult mai multe aspecte medicale și de fapt” decât cele prezentate până acum și a refuzat să facă alte comentarii.
În paralel cu ancheta privind intervenția medicală, poliția recomandă formularea unor acuzații de neglijență împotriva părinților copilului. Anchetatorii susțin că în locuință exista un miros puternic de marijuana, iar mai multe uși erau deschise, ceea ce ar fi permis copilului să ajungă nesupravegheat la piscină.
Dosarul se află acum în analiza Biroului Procurorului din comitatul Maricopa, care va decide dacă vor fi formulate acuzații. Ancheta vizează împrejurările în care copilul a ajuns în piscină, dar și felul în care a fost gestionată situația după intervenția echipelor medicale, conform Associated Press.
Medicul legist Judy Melinek, care nu este implicată în anchetă, a declarat că situațiile în care o persoană este declarată decedată și apoi este găsită în viață sunt foarte rare. Potrivit acesteia, declararea decesului presupune confirmarea absenței bătăilor inimii, a respirației și a activității neurologice.
Medicul legist: astfel de situații sunt extrem de rare
„Oamenii nu revin la viață după ce au murit cu adevărat. În astfel de situații este vorba fie despre o eroare umană, fie despre un eșec al procedurilor”, a explicat specialistul.
Un caz similar a avut loc în 2020, în statul Michigan, când o tânără declarată decedată a fost găsită respirând într-o casă funerară. Aceasta a fost transportată la spital, însă a murit două luni mai târziu.
În cazul copilului din Arizona, familia a deschis anterior o campanie de strângere de fonduri, precizând că băiețelul va avea nevoie de recuperare și terapie pe termen lung.