Un copil de 18 luni din Arizona, declarat mort la spital, a fost găsit în viață după cinci ore în camera frigorifică a spitalului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 13:22

Un băiețel de 18 luni din statul american Arizona, declarat mort după ce a fost găsit inconștient într-o piscină, a fost descoperit în viață la aproximativ cinci ore după ce fusese transportat în camera frigorifică a spitalului. Cazul s-a petrecut în localitatea Gilbert, iar copilul a supraviețuit după ce a fost transferat de urgență la un alt spital.

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