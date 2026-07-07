Boala de piele întâlnită la animale a ajuns la oameni. Alerta lansată de specialiștii europeni

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 08:15

O infecție bacteriană de piele, considerată până recent specifică animalelor domestice, a început să fie raportată la oameni în mai multe țări din Europa. Boala este provocată de bacteria Dermatophilus congolensis, asociată în mod normal cu infecțiile la bovine, oi, capre și cai. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor avertizează că, în ultimele luni, au fost identificate mai multe focare de dermatofiloză umană în state europene.

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