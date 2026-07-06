Fetiță de 12 ani, salvată după 32 de ore sub dărâmături în Venezuela. A supraviețuit cu ketchup și brânză

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 21:44

Peste 32 de ore de agonie și speranță au schimbat viața unei familii din Venezuela. Două cutremure puternice au lovit țara pe 24 iunie, au distrus clădiri și au lăsat mii de oameni dispăruți. Printre cei care au supraviețuit se află Fabiana, o fată de 12 ani, care a fost scoasă din dărâmături după mai bine de o zi de căutări, relatează BBC.

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