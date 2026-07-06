O țară întreagă, cufundată în beznă. 10 milioane de oameni au rămas fără curent după prăbușirea rețelei electrice

Rețeaua electrică națională a Cubei s-a prăbușit luni, la prânz, iar întreaga insulă a rămas fără energie electrică. Aproximativ 10 milioane de oameni au fost afectați de pana de curent, potrivit operatorului rețelei, citat de Reuters.
Operatorul a transmis că investighează cauza incidentului. Pana de curent vine pe fondul unei crize mai vechi, care afectează de luni de zile alimentarea cu energie electrică a țării.
Cuba a rămas fără energie electrică la nivel național
Prăbușirea rețelei electrice a afectat toată Cuba. Toți cei aproximativ 10 milioane de locuitori ai insulei au rămas fără curent, după ce sistemul național de energie a cedat luni la prânz.
Autoritățile încearcă acum să afle ce a provocat avaria. Deocamdată, operatorul rețelei a anunțat doar că situația este analizată și că se caută cauza penei de curent la nivel național.
Țara se confruntă de luni de zile cu pene de curent
Cuba are probleme mari cu alimentarea cu energie electrică de mai mult timp. În ultimele luni, penele de curent au devenit tot mai dese, iar în unele zone au durat ore întregi.
În ultima perioadă, situația s-a agravat. Unele pene de curent s-au întins pe zile întregi, iar înainte de incidentul de luni, aproape două treimi dintre locuitori nu aveau energie electrică.
Rețeaua veche și lipsa combustibilului au adâncit criza
Criza energetică este legată de starea foarte veche a rețelei electrice, dar și de blocada impusă de SUA, care a afectat aprovizionarea Cubei cu combustibil.
Lipsa combustibilului a pus presiune și mai mare pe un sistem electric deja vulnerabil. În acest context, pana de luni a dus la prăbușirea întregii rețele naționale.
Administrația Trump a crescut presiunea asupra Cubei
Administrația Trump a intensificat presiunea asupra Cubei după operațiunea militară din 3 ianuarie, prin care a fost capturat președintele venezuelean Nicolás Maduro, un aliat al guvernului cubanez.
Americanii au întrerupt efectiv aprovizionarea Havanei cu petrol venezuelean. De asemenea, au numit guvernul cubanez „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și au anunțat că vor impune tarife oricărei țări care furnizează petrol Cubei.
SUA și Cuba au început negocieri
Ulterior, Statele Unite și Cuba au început negocieri. Administrația Trump a transmis Cubei că, pentru ca discuțiile să avanseze, ar fi nevoie de demisia președintelui Miguel Díaz-Canel.