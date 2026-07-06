Curier condamnat la moarte pentru uciderea unei fetițe de 7 ani. Reacția sa în sala de judecată a șocat pe toată lumea

Tanner Horner, fost curier din Texas, a fost condamnat la moarte pentru răpirea și uciderea unei fetițe de 7 ani. Verdictul și reacția sa au emoționat și șocat opinia publică.
Curier condamnat la moarte pentru uciderea unei fetițe de 7 ani
Unul dintre cele mai tulburătoare dosare penale din Statele Unite s-a încheiat cu o sentință extremă, conform NBC News. Tanner Horner, fost curier în statul Texas, a fost condamnat la moarte după ce și-a recunoscut vina pentru răpirea și uciderea unei fetițe de numai 7 ani. Cazul a șocat întreaga Americă, iar comportamentul bărbatului în momentul pronunțării verdictului a stârnit numeroase reacții.
Cum s-a produs tragedia care a îngrozit Statele Unite
Crima a avut loc în noiembrie 2022, în localitatea Paradise, Texas. Tanner Horner efectua livrări de colete când a ajuns la locuința familiei Strand. După ce a lăsat pachetul destinat familiei, bărbatul a răpit-o pe Athena Strand, o fetiță de 7 ani, urcând-o în duba de livrări.
Dispariția copilei a declanșat imediat o amplă operațiune de căutare. Anchetatorii au analizat traseele vehiculelor de curierat din zonă și au identificat rapid autoutilitara condusă de Horner în apropierea casei victimei.
În timpul audierilor, acesta a indicat locul unde abandonase trupul neînsuflețit al fetiței, iar autoritățile au confirmat ulterior descoperirea cadavrului. Bărbatul a fost arestat și acuzat de răpire agravată și omor calificat.
Tanner Horner și-a recunoscut vina înainte de proces
Procesul a început în 2026 și a atras atenția întregii prese americane. Chiar înainte de deschiderea oficială a ședințelor de judecată, Tanner Horner a pledat vinovat pentru toate acuzațiile.
După deliberări care au durat mai puțin de trei ore, juriul a decis aplicarea pedepsei capitale, considerând că gravitatea faptelor justifică cea mai severă sancțiune prevăzută de legea statului Texas.
Reacția condamnatului a surprins întreaga sală
Momentul pronunțării sentinței a fost unul încărcat de emoție pentru familia victimei, însă nu și pentru condamnat.
Potrivit presei americane, Tanner Horner s-a ridicat în picioare și a rămas complet impasibil în timp ce judecătorul citea verdictul. Nu a manifestat nicio emoție și nu a avut nicio reacție vizibilă, în contrast puternic cu rudele Athenei, care au izbucnit în lacrimi.
Unchiul copilei, Elijah Strand, a transmis un mesaj dur în sala de judecată, afirmând că numele criminalului va fi uitat, în timp ce memoria nepoatei sale va rămâne vie.
Procurorii: „Acesta este motivul pentru care există pedeapsa cu moartea”
În timpul procesului, procurorii au prezentat numeroase probe și au descris cazul drept unul de o cruzime extremă.
Procurorul districtual James Stainton a susținut că Tanner Horner reprezintă exemplul pentru care statul Texas păstrează pedeapsa capitală, calificând fapta drept una care demonstrează existența răului absolut.
Raportul medicului legist a stabilit că Athena Strand a murit în urma unor traumatisme severe, combinate cu strangulare și sufocare.
Ultimele momente ale fetiței au emoționat juriul
În timpul procesului au fost prezentate înregistrări audio și video surprinse în timpul răpirii. Acestea redau ultimele clipe din viața copilei, care îl întreba pe agresor unde o duce și îl implora să o lase să se întoarcă acasă.
Imaginile și înregistrările au avut un impact puternic asupra celor prezenți, mai mulți membri ai juriului fiind vizibil afectați și izbucnind în lacrimi în timpul audierii probelor.
Condamnatul așteaptă executarea pedepsei
După pronunțarea verdictului, Tanner Horner a fost transferat într-o unitate destinată condamnaților la moarte din Texas.
Autoritățile americane nu au stabilit încă data la care va fi pusă în aplicare sentința. Între timp, cazul continuă să fie unul dintre cele mai mediatizate dosare penale din ultimii ani în Statele Unite, atât prin gravitatea faptelor, cât și prin impactul pe care l-a avut asupra opiniei publice.