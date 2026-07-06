Româncă arestată în Creta, acuzată că a torturat o femeie timp de o lună. Poliția a găsit imagini cu agresiunile

O femeie de 55 de ani, originară din Rusia, ar fi fost torturată și agresată timp de aproximativ o lună într-o locuință din Heraklion, Creta. În acest caz, anchetatorii au reținut o femeie de 42 de ani din România, acuzată că ar fi supus victima unor violențe extreme și că ar fi înregistrat agresiunile pe telefonul mobil. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.
Cazul a ieșit la iveală după o anchetă care pornise de la o plângere privind furtul unui telefon. În timpul verificărilor, polițiștii au descoperit mai multe înregistrări video care ar fi surprins scene de violență. Descoperirea a dus la mobilizarea rapidă a autorităților, care au început să caute victima.
Victima ar fi fost ținută într-o locuință din Heraklion
Femeia de 55 de ani locuia în casa în care ar fi fost agresată, însă autoritățile nu au stabilit public, până acum, care era relația dintre ea și femeia de 42 de ani. Potrivit presei elene, nu este clar nici motivul pentru care victima se afla în acea locuință și nici ce ar fi declanșat violențele, conform presei elene.
Anchetatorii au găsit-o pe femeie în primele ore ale zilei de 3 iulie, într-o locuință de pe strada Erofilis, din Heraklion. Aceasta avea răni la nivelul capului și pe corp, iar după ce a fost identificată, a fost dusă la sediul Poliției din Heraklion. Acolo, victima le-ar fi povestit polițiștilor ce a îndurat timp de aproximativ 30 de zile, perioadă în care, potrivit declarației sale, fusese „găzduită” în casa din cartierul Agia Triada.
Polițiștii ar fi găsit mai multe filmări cu agresiunile
Pe telefonul femeii de 42 de ani ar fi fost descoperite cel puțin 11 înregistrări video care surprind agresiunile. Potrivit informațiilor apărute în presa elenă, într-una dintre filmări, acuzata apare lovind victima cu o bâtă. Într-un alt videoclip, femeia de 55 de ani apare legată de podea, iar agresiunea continuă.
Imaginile au fost considerate suficient de grave pentru ca autoritățile să intervină imediat. Într-una dintre înregistrări, românca s-ar apropia de victimă, ar lovi-o din nou cu putere, apoi ar apuca-o de păr și i l-ar tăia cu un satâr. Detaliile din anchetă arată un caz de violență extremă, întins pe o perioadă lungă, nu un incident izolat.
Ancheta a pornit de la o plângere pentru furtul unui telefon
Cazul a început să se contureze pe 1 iulie, după ce a fost depusă o plângere privind furtul unui telefon mobil. În timpul anchetei, polițiștii au ajuns la înregistrările care surprindeau actele de violență. Din acel moment, cercetarea nu a mai vizat doar dispariția telefonului, ci și identificarea victimei și stabilirea împrejurărilor în care au avut loc agresiunile.
Autoritățile au acționat rapid după vizionarea imaginilor. Polițiștii de la Serviciul de Securitate au reușit să o găsească pe femeia de 55 de ani în locuința din Heraklion, iar starea în care se afla aceasta a confirmat gravitatea situației. Victima a fost preluată de autorități și audiată, iar declarațiile ei au completat tabloul anchetei.
Românca și iubitul ei sunt în arest preventiv
În acest caz, femeia de 42 de ani se află în arest preventiv. Alături de ea a fost arestat și iubitul său, un bărbat de 61 de ani, proprietarul casei din zona Agia Triada unde s-ar fi produs torturile. Ancheta urmează să stabilească exact rolul fiecăruia și dacă bărbatul a participat, a asistat sau a permis agresiunile.
Pe lângă acuzațiile penale, anchetatorii încearcă să clarifice și relația dintre cele două femei, motivul pentru care victima se afla în acea casă și felul în care agresiunile ar fi continuat timp de aproape o lună fără ca situația să fie descoperită mai devreme. Cazul a șocat opinia publică din Grecia prin durata violențelor, prin cruzimea imaginilor găsite de polițiști și prin faptul că victima ar fi fost practic captivă într-un spațiu în care trebuia să fie în siguranță.