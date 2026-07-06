Româncă arestată în Creta, acuzată că a torturat o femeie timp de o lună. Poliția a găsit imagini cu agresiunile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 23:21

O femeie de 55 de ani, originară din Rusia, ar fi fost torturată și agresată timp de aproximativ o lună într-o locuință din Heraklion, Creta. În acest caz, anchetatorii au reținut o femeie de 42 de ani din România, acuzată că ar fi supus victima unor violențe extreme și că ar fi înregistrat agresiunile pe telefonul mobil. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional.

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