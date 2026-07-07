Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Donald Trump susține că Vladimir Putin simte presiunea SUA: „Vrea să încheie războiul. Suntem în negocieri” - VIDEO
Donald Trump
Publicat7 iul. 2026, 08:39
Actualizat7 iul. 2026, 08:40
SursăRealitatea PLUS
Înaintea summitului de la Ankara, președintele american, Donald Trump, dezvăluie ce a discutat cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a spus că atât, Ucraina, cât și Rusia, vor să pună capăt războiului și a dezvăluit că negocierile sunt în curs de desfășurare, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 08:59Trei sferturi din Franța, sub alertă de caniculă: temperaturi de până la 41°C și risc crescut de incendii
- 08:15Boala de piele întâlnită la animale a ajuns la oameni. Alerta lansată de specialiștii europeni
- 07:24Atac masiv în Rusia: rachete ucrainene au lovit un aeroport, o regiune a rămâs în beznă, iar un om a murit
- 23:21Româncă arestată în Creta, acuzată că a torturat o femeie timp de o lună. Poliția a găsit imagini cu agresiunile
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News