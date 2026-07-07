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Trei sferturi din Franța, sub alertă de caniculă: temperaturi de până la 41°C și risc crescut de incendii

Stradă din Nisa, răcorită cu pulverizatoare (Profimedia)

Stradă din Nisa, răcorită cu pulverizatoare (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 08:59

Franța se confruntă marți cu un nou val de căldură extremă, iar meterologii mențin în 61 din cele 96 de departamente continentale alertă portocalie de caniculă. Temperaturile se vor situa între 36 și 40°C, cu vârfuri de 41°C, în special în regiunile din centrul și vestul țării.

Doar nordul și estul Franței vor rămâne sub pragul de 35°C, însă Météo-France avertizează că valul de căldură se va intensifica și va avansa spre aceste regiuni în zilele următoare.

Pentru marți, 61 de departamente sunt în „risc ridicat de incendii”, iar trei în „risc foarte ridicat”: Essonne, Deux-Sèvres și Vaucluse.

Miercuri, meteorologii estimează că 40 de departamente vor rămâne în risc ridicat, iar cinci în risc foarte ridicat.

Autoritățile franceze atrag atenția că temperaturile extreme favorizează izbucnirea și propagarea incendiilor, un fenomen tot mai frecvent pe fondul schimbărilor climatice.

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