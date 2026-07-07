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Extern· 1 min citire
Trei sferturi din Franța, sub alertă de caniculă: temperaturi de până la 41°C și risc crescut de incendii
Stradă din Nisa, răcorită cu pulverizatoare (Profimedia)
Franța se confruntă marți cu un nou val de căldură extremă, iar meterologii mențin în 61 din cele 96 de departamente continentale alertă portocalie de caniculă. Temperaturile se vor situa între 36 și 40°C, cu vârfuri de 41°C, în special în regiunile din centrul și vestul țării.
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