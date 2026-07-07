Ucraina a lansat sute de drone spre Moscova înaintea summitului NATO de la Ankara - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 10:24

Ucraina ar fi lansat peste 430 de drone către regiunea Moscovei în noaptea de luni spre marți, potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin. Anunțul a fost făcut înaintea deschiderii summitului NATO de la Ankara, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski este invitat la reuniunea aliaților.

Distribuie articolul