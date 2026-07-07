Ucraina a lansat sute de drone spre Moscova înaintea summitului NATO de la Ankara - VIDEO

Ucraina ar fi lansat peste 430 de drone către regiunea Moscovei în noaptea de luni spre marți, potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin. Anunțul a fost făcut înaintea deschiderii summitului NATO de la Ankara, unde președintele ucrainean Volodimir Zelenski este invitat la reuniunea aliaților.
Atacul vine într-un moment tensionat, după bombardamente rusești puternice asupra Ucrainei, soldate cu zeci de morți, potrivit autorităților ucrainene. În ultimele săptămâni, Kievul și-a intensificat atacurile în adâncul Rusiei, vizând în special infrastructuri legate de hidrocarburi, în încercarea de a lovi sursele de finanțare ale Moscovei.
Rusia susține că sute de drone au vizat regiunea Moscovei
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat că, de luni seara până marți dimineață, sute de drone s-au îndreptat spre regiunea capitalei ruse. Potrivit acestuia, majoritatea au fost neutralizate de apărarea aeriană înainte să ajungă aproape de Moscova, iar alte zeci au fost distruse în apropierea orașului.
”De (luni) seara şi până marţi dimineaţa, la ora (locală) 6.00 (şi ora României), peste 430 de drone au zburat către regiunea Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de către forţele apărării aeriene la distanţă mare, 36 de drone inamice au fost distruse la apropierea de Moscova”, anunţă pe reţele de socializare Serghei Sobianin.
Anunțul autorităților ruse indică unul dintre cele mai ample atacuri cu drone raportate în direcția Moscovei. Deocamdată, informațiile vin din partea oficialilor ruși, iar amploarea exactă a atacului și efectele produse urmează să fie clarificate în funcție de datele transmise de autorități.
Cel puțin un mort în regiunea Belgorod
Atacurile ucrainene cu drone ar fi vizat și regiunea Belgorod, aflată la frontiera cu Ucraina. Potrivit guvernatorului interimar al regiunii, Aleksandr Șuvaiev, atacurile s-au soldat cu cel puțin un mort și au provocat un incendiu la o infrastructură.
Belgorod este una dintre regiunile ruse care au fost vizate frecvent de atacuri în timpul războiului, din cauza poziției sale de la granița cu Ucraina. Autoritățile locale au vorbit despre atacuri repetate, iar situația arată că războiul continuă să se extindă dincolo de linia frontului, prin lovituri cu drone și atacuri asupra unor obiective considerate importante.
Atacul vine după bombardamente rusești soldate cu zeci de morți în Ucraina
Loviturile raportate de Rusia au avut loc la o zi după bombardamente rusești puternice asupra Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile s-au soldat cu 28 de morți, dintre care 26 la Kiev și în regiunea capitalei.
Acest schimb de atacuri arată cât de intensă rămâne confruntarea dintre cele două părți, în timp ce războiul continuă să lovească atât infrastructura, cât și zonele locuite. Kievul acuză Rusia de atacuri asupra civililor, în timp ce Moscova susține că dronele ucrainene vizează tot mai des regiuni aflate departe de front.
Summit NATO la Ankara, cu Zelenski invitat la reuniune
Atacurile au loc chiar înaintea summitului NATO de la Ankara, programat între 7 și 8 iulie. Reuniunea este importantă pentru Ucraina, deoarece aliații europeni ai Kievului urmează să își reafirme sprijinul pentru Volodimir Zelenski, invitat la cina de deschidere oferită de președintele turc Recep Tayyip Erdogan.
Summitul are loc într-un moment în care presiunea militară și politică rămâne ridicată. Ucraina cere în continuare sprijin militar și financiar, iar statele europene discută despre noi angajamente pentru anii următori. Potrivit unor surse diplomatice, țările europene membre NATO ar urma să promită un ajutor militar de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina în 2026 și 2027.
Kievul lovește tot mai des în adâncul Rusiei
În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile în interiorul Rusiei, mai ales asupra infrastructurilor legate de hidrocarburi. Ținta acestor lovituri este reducerea veniturilor prin care Moscova își finanțează războiul, în condițiile în care petrolul și gazele rămân esențiale pentru economia rusă.