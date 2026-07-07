Explozii în Damasc în timpul vizitei lui Emmanuel Macron. Măsuri de securitate sporite în capitala Siriei VIDEO

Publicat 7 iul. 2026, 10:43 Actualizat 7 iul. 2026, 11:09

Mai multe explozii s-au produs marți în capitala Siriei, chiar în timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Deflagrațiile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazat liderul francez, iar autoritățile au instituit imediat măsuri suplimentare de securitate și au blocat mai multe drumuri din Damasc.

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