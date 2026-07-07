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Extern· 1 min citire
Explozii în Damasc în timpul vizitei lui Emmanuel Macron. Măsuri de securitate sporite în capitala Siriei VIDEO
Emmanuel Macron/ Profimedia
Publicat7 iul. 2026, 10:43
Actualizat7 iul. 2026, 11:09
Mai multe explozii s-au produs marți în capitala Siriei, chiar în timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Deflagrațiile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazat liderul francez, iar autoritățile au instituit imediat măsuri suplimentare de securitate și au blocat mai multe drumuri din Damasc.
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