Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Explozii în Damasc în timpul vizitei lui Emmanuel Macron. Măsuri de securitate sporite în capitala Siriei VIDEO

Emmanuel Macron/ Profimedia

Emmanuel Macron/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 iul. 2026, 10:43
Actualizat7 iul. 2026, 11:09

Mai multe explozii s-au produs marți în capitala Siriei, chiar în timpul vizitei oficiale a președintelui francez Emmanuel Macron. Deflagrațiile au avut loc în apropierea hotelului în care era cazat liderul francez, iar autoritățile au instituit imediat măsuri suplimentare de securitate și au blocat mai multe drumuri din Damasc.

Explozii în apropierea hotelului în care se afla Emmanuel Macron

Potrivit agenției Reuters, o serie de explozii au fost auzite marți în Damasc, în apropierea hotelului unde este cazat președintele Franței, Emmanuel Macron.

Mai multe dispozitive au explodat în zona respectivă, însă, până în acest moment, autoritățile siriene nu au oferit informații privind cauza deflagrațiilor sau dacă există victime.

Autoritățile au blocat drumurile și au întărit măsurile de securitate

În urma incidentelor, forțele de securitate au restricționat circulația pe mai multe artere din capitala Siriei și au intensificat măsurile de protecție în jurul obiectivelor oficiale și al delegației franceze.

Deocamdată, nu există informații care să indice că președintele francez sau membrii delegației sale s-ar fi aflat în pericol ori că vizita oficială ar fi fost întreruptă.

O vizită cu puternică încărcătură politică

Vizita lui Emmanuel Macron la Damasc este una istorică, liderul francez devenind primul șef de stat important din Uniunea Europeană care ajunge în capitala Siriei după înlăturarea de la putere a fostului președinte Bashar al-Assad.

Deplasarea are loc într-un context regional tensionat, iar exploziile produse în timpul vizitei amplifică îngrijorările privind situația de securitate din Siria.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

emmanuel macronDamascexploziisiria

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe