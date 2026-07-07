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Lauren Bennett a murit la 37 de ani. Artista din G.R.L. a cântat în hitul mondial „Party Rock Anthem”

Lauren Bennet

Lauren Bennet

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:04

Lauren Bennett, membră a trupei de fete G.R.L. și artistă invitată pe hitul mondial „Party Rock Anthem”, al formației LMFAO, a murit la vârsta de 37 de ani. Anunțul a fost făcut de grup pe pagina de Instagram, într-un mesaj în care colegele artistei au vorbit despre durerea pierderii și despre amintirile pe care le vor păstra.

Cauza decesului nu a fost precizată, potrivit The Guardian. Lauren Bennett lasă în urmă o fetiță de aproximativ 3 ani și un partener de viață. Vestea morții sale a venit ca un șoc pentru fani, mai ales pentru cei care au urmărit parcursul ei din perioada Paradiso Girls, apoi G.R.L., dar și colaborările care au adus-o în atenția publicului internațional.

Trupa G.R.L. a anunțat moartea artistei

Anunțul privind moartea lui Lauren Bennett a fost făcut luni noapte, pe pagina de Instagram a trupei G.R.L. Mesajul transmis de grup a fost unul scurt, dar puternic, în care artistele au vorbit despre cât de mult a însemnat Lauren pentru ele și despre durerea lăsată în urmă de dispariția ei.

„Cu mare tristețe vă anunțăm trecerea în neființă a iubitei noastre Lauren. Avem inimile sfâșiate și nu putem exprima cât de mult a însemnat ea pentru noi”, a scris grupul, luni noapte, pe pagina de Instagram.

Pentru fanii trupei, Lauren Bennett a rămas una dintre vocile asociate cu perioada în care G.R.L. încerca să se impună pe scena pop internațională. Moartea ei vine la mai bine de un deceniu după o altă tragedie care a lovit formația, dispariția Simonei Battle, în 2014.

De la concursuri locale la scena muzicală din Los Angeles

Lauren Bennett s-a născut în Meopham, Kent, în Marea Britanie. Înainte să ajungă cunoscută la nivel internațional, a participat la concursuri locale de talente și a cântat în pub-uri și baruri. În adolescență, s-a înscris la The X Factor, iar deși a fost eliminată înainte de etapele finale, experiența i-a deschis drumul spre industria muzicală.

După participarea la concurs, i s-a propus să dea o audiție pentru o nouă formație de fete, Paradiso Girls. Odată acceptată în grup, Lauren Bennett s-a mutat la Los Angeles, la doar 17 ani. Mutarea a fost un pas important în cariera ei, pentru că a intrat într-un proiect muzical construit pentru piața americană și pentru scena pop-dance de la acea vreme.

Succesul cu Paradiso Girls și colaborarea cu LMFAO

Paradiso Girls a lansat single-ul „Patron Tequila”, realizat în colaborare cu Lil Jon și Eve. Piesa a ajuns pe locul 3 în topul pieselor de club din Statele Unite în 2009, iar Lauren Bennett a început să fie remarcată în zona muzicii pop și dance.

Momentul care a adus-o însă în atenția publicului larg a fost colaborarea cu LMFAO pentru „Party Rock Anthem”. Piesa a devenit un hit mondial în 2011 și a fost una dintre cele mai ascultate melodii ale perioadei. Apariția lui Lauren Bennett pe acest single a legat numele ei de unul dintre cele mai cunoscute refrene pop-dance din ultimii ani.

G.R.L. și cel mai mare succes al trupei

După succesul piesei „Party Rock Anthem”, Lauren Bennett s-a alăturat formației G.R.L., un grup format din cinci femei. Trupa a colaborat cu Pitbull în 2014, pentru single-ul „Wild Wild Love”, iar cel mai important succes propriu a venit cu piesa „Ugly Heart”.

Melodia „Ugly Heart” a intrat în Top 20 în Marea Britanie și în Top 5 în Australia și Noua Zeelandă. Pentru G.R.L., piesa a fost momentul în care trupa a reușit să iasă mai clar în față, dincolo de colaborările cu artiști deja consacrați. Lauren Bennett a fost parte din această etapă, într-un proiect care părea să aibă un drum important în muzica pop.

Tragedia Simonei Battle și mesajul pentru sănătatea mintală

În 2014, G.R.L. a fost lovită de moartea Simonei Battle, una dintre membrele formației. După această pierdere, trupa a lansat single-ul omagial „Lighthouse” și a colaborat cu organizația caritabilă pentru sănătate mintală „Give an Hour”. La acel moment, Lauren Bennett a vorbit despre nevoia ca industria muzicală să ajute tinerii care trec prin momente grele.

„Sunt foarte mulți tineri care își pun capăt zilelor, iar industria muzicală are o influență enormă asupra tinerilor. Sperăm că, prin acțiunea noastră, vom reuși să ajutăm măcar o singură persoană”, a declarat Bennett la acea vreme.

G.R.L. a continuat apoi să apară ocazional în concerte live și s-a reunit pentru scurt timp în formula de patru membre în 2020. Deși trupa nu a mai avut același ritm ca în anii de început, numele ei a rămas legat de acea perioadă a muzicii pop în care grupurile de fete încercau să revină puternic în topuri.

Omagiul transmis după moartea lui Lauren Bennett

În mesajul de omagiu publicat după moartea artistei, G.R.L. a vorbit despre dragostea, râsul și amintirile lăsate de Lauren Bennett. Trupa a transmis că spiritul ei a atins multe vieți și că artista va rămâne iubită de cei care au cunoscut-o și au ascultat-o.

„Vom prețui pentru totdeauna dragostea, râsul și nenumăratele amintiri pe care ni le-a dăruit. Spiritul ei frumos a atins atât de multe vieți, iar ea ne va lipsi profund și va fi iubită pentru totdeauna”, a scris formația britanică G.R.L. în omagiul adus lui Bennett.

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