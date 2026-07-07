Lauren Bennett a murit la 37 de ani. Artista din G.R.L. a cântat în hitul mondial „Party Rock Anthem”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:04

Lauren Bennett, membră a trupei de fete G.R.L. și artistă invitată pe hitul mondial „Party Rock Anthem”, al formației LMFAO, a murit la vârsta de 37 de ani. Anunțul a fost făcut de grup pe pagina de Instagram, într-un mesaj în care colegele artistei au vorbit despre durerea pierderii și despre amintirile pe care le vor păstra.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre lauren bennetlmfao