Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Imagini apocaliptice în China: familii cer disperate ajutor după dezastrul provocat de taifun - VIDEO
Taifun devastator în China
Inundații devastatoare au lovit provincia Guangxi din sudul Chinei, unde Taifunul Maysak a transformat orașul Hengzhou într-un adevărat lac. Imagini apocaliptice arată case acoperite până la acoperiș, mașini luate de ape și familii blocate în locuințe, strigând după ajutor.
Citește și
- 11:04Lauren Bennett a murit la 37 de ani. Artista din G.R.L. a cântat în hitul mondial „Party Rock Anthem”
- 10:24Ucraina a lansat sute de drone spre Moscova înaintea summitului NATO de la Ankara - VIDEO
- 08:59Trei sferturi din Franța, sub alertă de caniculă: temperaturi de până la 41°C și risc crescut de incendii
- 08:39Donald Trump susține că Vladimir Putin simte presiunea SUA: „Vrea să încheie războiul. Suntem în negocieri” - VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News