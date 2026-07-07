Imagini apocaliptice în China: familii cer disperate ajutor după dezastrul provocat de taifun - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 10:29

Inundații devastatoare au lovit provincia Guangxi din sudul Chinei, unde Taifunul Maysak a transformat orașul Hengzhou într-un adevărat lac. Imagini apocaliptice arată case acoperite până la acoperiș, mașini luate de ape și familii blocate în locuințe, strigând după ajutor.

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