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Imagini apocaliptice în China: familii cer disperate ajutor după dezastrul provocat de taifun - VIDEO

Taifun devastator în China

Taifun devastator în China

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 10:29

Inundații devastatoare au lovit provincia Guangxi din sudul Chinei, unde Taifunul Maysak a transformat orașul Hengzhou într-un adevărat lac. Imagini apocaliptice arată case acoperite până la acoperiș, mașini luate de ape și familii blocate în locuințe, strigând după ajutor.

Viiturile au venit brusc, după ce mai multe rezervoare din zonă au cedat sub presiunea ploilor extreme, relatează presa locală. Sute de oameni au rămas izolați, iar echipele de salvare au folosit drone pentru a livra apă și medicamente celor blocați la etajele superioare ale caselor.

Autoritățile au ridicat alerta la nivel maxim, iar peste 48.000 de oameni au fost evacuați din Nanning și localitățile din jur. În Hengzhou, apa a ajuns la peste doi metri în unele zone, iar străzile au dispărut complet sub torenți.

sursă foto: Profimedia

Taifunul Maysak continuă să provoace haos în sudul Chinei, iar salvatorii lucrează contra cronometru pentru a ajunge la familiile care cer disperate ajutor. Situația rămâne critică, iar meteorologii avertizează că ploile extreme vor continua.

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