Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Kremlinul, cu ochii pe summitul NATO de la Ankara. Dmitri Peskov: "Vom urmări toate știrile și informațiile"
Dmitri Peskov și Vladimir Putin
Rusia urmărește cu interes summitul NATO desfășurat la Ankara, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialul rus a criticat declarațiile făcute înaintea reuniunii, pe care le-a catalogat drept „conflictuale”, și și-a exprimat speranța că eforturile Statelor Unite vor contribui la o soluționare pașnică a războiului din Ucraina.
Citește și
- 15:39Vizita prințului Harry la Londra, învăluită în incertitudine. Confuzie privind cazarea și o posibilă întâlnire cu regele Charles al III-lea
- 15:12Marine Le Pen, condamnată la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, și 15 luni de ineligibilitate
- 14:47Vești bune pentru cei care zboară cu avionul. Pasagerii scapă de unele taxe și pot primi despăgubiri mai repede
- 14:30Donald Trump a ajuns la summitul NATO de la Ankara. Air Force One a survolat și România – VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News