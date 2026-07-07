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Kremlinul, cu ochii pe summitul NATO de la Ankara. Dmitri Peskov: "Vom urmări toate știrile și informațiile"

Dmitri Peskov și Vladimir Putin

Dmitri Peskov și Vladimir Putin

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:23

Rusia urmărește cu interes summitul NATO desfășurat la Ankara, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialul rus a criticat declarațiile făcute înaintea reuniunii, pe care le-a catalogat drept „conflictuale”, și și-a exprimat speranța că eforturile Statelor Unite vor contribui la o soluționare pașnică a războiului din Ucraina.

Kremlinul: Summitul NATO este „de mare interes”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia monitorizează îndeaproape reuniunea liderilor NATO de la Ankara.

„Desigur, vom urmări toate știrile și informațiile care vin de la Ankara”, le-a spus acesta jurnaliștilor.

Potrivit lui Peskov, înaintea summitului au fost formulate numeroase declarații referitoare la Rusia, însă acestea nu au indicat disponibilitate pentru dialog.

„Din păcate, acestea nu au fost declarații privind un angajament constructiv și dialogul, ci mai degrabă declarații de natură conflictuală”, a afirmat oficialul rus, fără a oferi alte detalii.

Speranțe privind negocierile pentru Ucraina

Peskov a reiterat că Moscova rămâne deschisă unei soluții diplomatice și speră ca inițiativele Washingtonului să contribuie la detensionarea conflictului.

„Sperăm ca eforturile SUA de a orienta întreaga situație pe o cale pașnică să aibă succes în cele din urmă. Cel puțin, noi, așa cum a spus în repetate rânduri președintele rus, rămânem deschiși la această posibilitate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Summitul NATO, sub presiunea creșterii cheltuielilor pentru apărare

Reuniunea celor 32 de state membre NATO are loc la Ankara într-un context marcat de presiunile venite din partea Statelor Unite, care solicită aliaților europeni planuri clare pentru majorarea cheltuielilor destinate apărării.

Cu o zi înaintea summitului, președintele american Donald Trump a anunțat că războiul din Ucraina va reprezenta unul dintre principalele subiecte de discuție și a apreciat că o soluție pentru conflictul care durează de peste patru ani este „mai aproape decât își dau seama oamenii”.

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