Kremlinul, cu ochii pe summitul NATO de la Ankara. Dmitri Peskov: "Vom urmări toate știrile și informațiile"

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:23

Rusia urmărește cu interes summitul NATO desfășurat la Ankara, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialul rus a criticat declarațiile făcute înaintea reuniunii, pe care le-a catalogat drept „conflictuale”, și și-a exprimat speranța că eforturile Statelor Unite vor contribui la o soluționare pașnică a războiului din Ucraina.

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