Vești bune pentru cei care zboară cu avionul. Pasagerii scapă de unele taxe și pot primi despăgubiri mai repede

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 14:47

Parlamentul European a aprobat marți noile reguli privind drepturile pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană. Noile prevederi urmăresc simplificarea procesului prin care pasagerii pot primi despăgubiri pentru zborurile întârziate sau anulate, dar și eliminarea unor taxe aplicate până acum de companiile aeriene.

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