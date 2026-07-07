Marine Le Pen, condamnată la trei ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, și 15 luni de ineligibilitate

Șefa grupului parlamentar al partidului Rassemblement National, formațiune de extremă dreapta, a fost condamnată marți, în apel, la plata unei amenzi de 100.000 de euro.
Instanța a mai decis o pedeapsă de trei ani de închisoare, dintre care doi ani cu suspendare, precum și supraveghere electronică. Aceasta a primit și 45 de luni de ineligibilitate, dintre care 30 de luni cu suspendare, conform Le Monde.
O decizie a instanței franceze a redus marți, într-un proces judecat în apel, perioada în care lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, nu poate ocupa funcții publice. Reducerea acestei interdicții i-ar putea redeschide calea pentru o candidatură la alegerile prezidențiale din 2027, variantă care până acum părea imposibilă.
În același timp, instanța a decis ca Marine Le Pen să execute o pedeapsă de trei ani de închisoare. Doi ani sunt cu suspendare, însă judecătorii i-au impus să poarte o brățară electronică la gleznă timp de un an. Această măsură ar putea face o eventuală campanie prezidențială dificilă, atât politic, cât și logistic.
Decizia poate fi atacată la cea mai înaltă instanță
Hotărârea vizează un dosar mai vechi privind deturnarea de fonduri de la Parlamentul European. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată atât de Marine Le Pen, cât și de procurori, la cea mai înaltă instanță din țară.
În cazul în care Marine Le Pen nu va candida, partidul ar urma să îl arunce în luptă pe Jordan Bardella, protejatul mai tânăr al acesteia. El este văzut deja ca o variantă pentru alegerile prezidențiale din 2027, mai ales după condamnarea pronunțată în primă instanță. În procesul în care Marine Le Pen a fost condamnată, în martie 2025, judecătorii au stabilit că lidera RN a condus în cunoștință de cauză un sistem prin care angajații din Paris ai partidului se prezentau drept asistenți parlamentari ai Uniunii Europene la Bruxelles și Strasbourg. În acest fel, aceștia erau plătiți din fonduri europene.
La acea vreme, partidul se confrunta cu o lipsă cronică de fonduri. Un aspect important al sentinței a fost faptul că interdicția de a ocupa funcții publice, stabilită în primă instanță pe cinci ani, a fost declarată cu efect imediat și nu a fost suspendată pe durata apelului. Această decizie a fost criticată de Marine Le Pen, care a susținut că sentința este una politică.
Marine Le Pen a vorbit despre dificultatea unei campanii cu brățară electronică
Marine Le Pen anticipase posibilitatea ca perioada de interdicție să fie redusă, însă a sugerat și că o candidatură la prezidențiale, în condițiile purtării unei brățări electronice, ar fi dificilă. Ea a vorbit despre libertatea de mișcare de care are nevoie un candidat într-o campanie electorală.
„Un candidat are nevoie de libertate totală de mișcare”, a spus ea. „Vă puteți imagina să trebuiască să ceri permisiune de fiecare dată când vrei să mergi la o întâlnire sau la piață?”, a întrebat ea.
Această parte a deciziei poate cântări greu în calculele politice ale RN. Chiar dacă reducerea interdicției îi poate redeschide drumul către o candidatură, supravegherea electronică ar putea complica organizarea unei campanii prezidențiale.
Jordan Bardella, varianta pregătită de RN
Sentința în primă instanță l-a adus în prim-plan pe Jordan Bardella, în vârstă de 30 de ani, protejatul lui Marine Le Pen și considerat „viitorul” RN. Acesta a devenit o posibilă variantă pentru alegerile prezidențiale, iar sondajele sugerează că ar putea câștiga funcția. Ascensiunea rapidă a lui Bardella la conducerea partidului și poziționarea sa ca posibil candidat la președinție au alimentat tensiuni interne privind direcția RN. Potrivit unor surse din partid, discuțiile vizează mai ales politica economică și felul în care Bardella ar putea schimba linia susținută până acum de Marine Le Pen.
Jordan Bardella, care la începutul acestui an a recrutat un consilier personal dintr-un fond de investiții controlat de miliardarul libertarian Pierre-Edouard Stérin, susține o politică mai orientată spre piața liberă decât Marine Le Pen. El și-a exprimat propriile idei privind reforma pensiilor, ceea ce a ridicat întrebări în rândul unor membri ai partidului. Aceste diferențe au alimentat discuții despre cât de mult s-ar putea îndepărta Bardella de platforma pentru care Marine Le Pen a luptat până acum. În același timp, el rămâne varianta principală a partidului în cazul în care Le Pen nu va putea intra în cursa prezidențială.
Sondajele îl plasează pe Bardella în fața lui Le Pen
Sondajele de opinie arată că atât Marine Le Pen, cât și Jordan Bardella ar câștiga cu ușurință primul tur al alegerilor din 2027 și s-ar califica în turul al doilea. Totuși, un sondaj Ifop-Fiducial realizat pentru LCI și Le Figaro arată că Bardella o devansează pe Le Pen, cu până la 37% din intențiile de vot, față de 32%.
„Această diferențiere între cei doi reprezintă un adevărat punct de cotitură”, a declarat Frederic Dabi de la IFOP la postul de televiziune LCI, adăugând că Bardella se bucură de o popularitate mai mare în rândul angajaților din sectorul privat, al antreprenorilor și al alegătorilor cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani.
Sondajele mai arată că Bardella ar câștiga mai ușor turul al doilea împotriva unui candidat de stânga decât împotriva unui rival de centru.