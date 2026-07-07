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Extern· 1 min citire
Nicușor Dan, întrevedere cu delegația Congresului SUA înainte de Summitul NATO:”Vom continua să lucrăm împreună pentru a crește nivelul securității”
FOTO: Presidency
Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, înaintea Summitului NATO de la Ankara, o întrevedere cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, cu care a discutat despre importanța relației transatlantice și prioritățile de pe agenda comunǎ.
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