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Nicușor Dan, întrevedere cu delegația Congresului SUA înainte de Summitul NATO:”Vom continua să lucrăm împreună pentru a crește nivelul securității”

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 18:00

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, înaintea Summitului NATO de la Ankara, o întrevedere cu delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, cu care a discutat despre importanța relației transatlantice și prioritățile de pe agenda comunǎ.

Nicușor Dan, față în față delegația Congresului SUA

”Înaintea Summitului NATO de la Ankara, am avut o întrevedere foarte bunǎ cu Delegația Observatorilor NATO din Congresul Statelor Unite ale Americii. Discuțiile au evidențiat importanța relației transatlantice și prioritățile de pe agenda comunǎ”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Președintele României a subliniat că în cadrul acestei întâlniri au fost analizate modalitățile de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre țara noastră și Statele Unite ale Americii.

”Totodată, am analizat modalități concrete de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, cu accent pe aprofundarea cooperării în domeniul apărării și pe valorificarea oportunităților economice”, a mai spus acesta.

”Vom continua să lucrăm împreună pentru a crește nivelul securității”

Liderul de la Cotroceni a dat asigurări că ”vom continua să lucrăm împreună pentru a crește nivelul securității în Regiunea Mării Negre, pe Flancul Estic și în întreaga zonă euroatlantică”.

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