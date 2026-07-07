„Angajata anului”: O femeie și-a acordat singură o mărire de salariu de 20.000 de euro, dar instanța i-a tăiat bonusul

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 19:40

Cine are nevoie de departamentul de Resurse Umane când poți fi propriul tău șef? O angajată inventivă din Spania s-a gândit să sară peste birocrație și și-a trecut singură în contract un salariu mai mare, o funcție mai pompoasă și mai multe zile de concediu. Schema de „autoevaluare” s-a terminat însă la tribunal: judecătorii i-au confirmat definitiv concedierea, dar femeia pleacă acasă cu o mică consolare – compania nu mai poate recupera, în acest proces, banii încasați în plus.

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