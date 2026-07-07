„Angajata anului”: O femeie și-a acordat singură o mărire de salariu de 20.000 de euro, dar instanța i-a tăiat bonusul

Cine are nevoie de departamentul de Resurse Umane când poți fi propriul tău șef? O angajată inventivă din Spania s-a gândit să sară peste birocrație și și-a trecut singură în contract un salariu mai mare, o funcție mai pompoasă și mai multe zile de concediu. Schema de „autoevaluare” s-a terminat însă la tribunal: judecătorii i-au confirmat definitiv concedierea, dar femeia pleacă acasă cu o mică consolare – compania nu mai poate recupera, în acest proces, banii încasați în plus.
Compania spaniolă Vidriera del Cardoner SA a câștigat recent un proces de muncă intrat direct în istoria celor mai bizare idei de îmbunătățire a condițiilor de muncă. Protagonista? O fostă angajată care a decis că viața este prea scurtă pentru a mai aștepta evaluările anuale ale șefilor, așa că a trecut direct la fapte. Curtea Superioară de Justiție din Catalonia a confirmat definitiv că desfacerea contractului ei de muncă a fost perfect legală, punând capăt unei scheme de „auto-promovare” greu de imaginat.
Femeia lucra ca administrator principal în cadrul societății încă din primăvara anului 2018, având un salariu anual brut de 32.187 de euro – o leafă decentă, dar care, se pare, nu se potrivea cu ambițiile ei. Oportunitatea vieții a apărut în a doua jumătate a anului 2023, când a preluat temporar atribuțiile directorului de operațiuni. Lăsată singură la butoanele care controlau statele de plată și evidența concediilor, angajata a simțit că a venit momentul să își facă dreptate de una singură.
O mărire „de merit” de 20.000 de euro și o nouă funcție, aplicate cu un singur click
Profitând de accesul total la sistem, femeia și-a aplicat un tratament VIP. Fără vreo aprobare de la conducere sau vreo discuție cu acționarii, ea și-a actualizat datele contractuale și și-a urcat salariul anual la nu mai puțin de 52.403 euro. Practic, printr-o simplă tastare, veniturile sale au crescut cu peste 20.000 de euro.
Pentru ca tabloul să fie complet, angajata și-a schimbat de la sine putere încadrarea profesională într-o categorie superioară și și-a acordat bonusuri generoase, mult peste limitele pe care compania le-ar fi aprobat vreodată. Practic, timp de șapte luni, ea a trăit viața de top manager pe care și-a desenat-o singură în baza de date.
Robin Hood de Catalonia: Zile de concediu cadou pentru tot colectivul
Partea cu adevărat fabuloasă a poveștii este că generozitatea angajatei nu s-a oprit la propriul portofel. Într-un gest de mărinimie demn de un lider de sindicat, ea a decis că toți colegii ei merită să fie mai odihniți. Astfel, fără să întrebe pe nimeni din conducere, a modificat setările sistemului și a extins perioada anuală de concediu de la 30 la 32 de zile pentru întregul personal al fabricii.
Măsura i-a asigurat, probabil, o popularitate imensă la aparatul de cafea, însă visul frumos s-a destrămat la începutul anului 2024. Conducerea companiei a descoperit anomaliile din sistem și a declanșat o cercetare disciplinară de urgență. Acuzată de fraudă și încălcarea gravă a obligației de loialitate, „directoarea auto-proclamată” a fost concediată pe loc.
Concediată definitiv, dar cu banii în buzunar: Decizia bizară a judecătorilor
Femeia a contestat decizia în instanță, însă magistrații din Manresa, și ulterior cei de la Curtea Superioară din Catalonia, nu au apreciat spiritul ei de inițiativă. Judecătorii au stabilit că acțiunile sale au adus un prejudiciu financiar clar companiei și au menținut concedierea ca fiind perfect justificată.
Totuși, povestea are un final neașteptat de dulce pentru fosta angajată. Printr-o întorsătură birocratică a legii, judecătorii nu au dispus în cadrul acestui proces și restituirea sumelor încasate ilegal. Astfel, deși a rămas fără locul de muncă și cu reputația șifonată, femeia nu este obligată momentan să dea înapoi diferența din cele șapte luni în care a încasat salariul mărit. O consolare financiară considerabilă pentru un plan care, deși ilegal, a funcționat o bună bucată de timp.