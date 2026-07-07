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Extern· 1 min citire
Marine Le Pen candidează la alegerile prezidenţiale din 2027. Lidera extremei dreapta din Franţa a făcut anuțul
FOTO: Profimedia
Marine Le Pen, lidera extremei drepta din Franța, a anunțat marți seară că va intra în cursa pentru Palatul Élysée anul viitor, în pofida condamnării care o obligă să poarte o brățară electronică, relatează Le Figaro.
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