Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Marine Le Pen candidează la alegerile prezidenţiale din 2027. Lidera extremei dreapta din Franţa a făcut anuțul

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 21:45

Marine Le Pen, lidera extremei drepta din Franța, a anunțat marți seară că va intra în cursa pentru Palatul Élysée anul viitor, în pofida condamnării care o obligă să poarte o brățară electronică, relatează Le Figaro.

Marine Le Pen va candida pentru a patra oară la alegerile prezidențiale

Anunțul a venit la scrut timp după ce justiţia a deschis calea către o posibilă a patra candidatură a lui Marine Le Pen la alegerile prezidenţiale. Iar după o după-amiază de negocieri intense în cadrul partidului său RN, Le Pen a decis să profite de această oportunitate.

Invitată marţi seara la jurnalul de ştiri de la ora 20:00 al postului TF1, lidera deputaţilor RN a anunţat că va candida.

„Vreau să epuizez toate căile de atac pentru a-mi putea apăra nevinovăţia în acest dosar”, a declarat aceasta.

”Nu voi face campanie electorală purtând brăţara electronică”

Mai mult, Marine Le Pen a menționat că intenţionează să facă recurs la Curtea de Casaţie, ceea ce ar suspenda sancţiunea primită.

„Am precizat că nu voi face campanie electorală purtând brăţara electronică. Dar, întrucât am posibilitatea de a introduce un recurs la Curtea de Casaţie (...) şi întrucât recursul suspendă efectele hotărârii, voi face campanie electorală fără brăţara electronică”, a mai spus lidera extremei drepta din Franța.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Frantamarine le penalegeri prezidentiale

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe