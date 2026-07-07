Italia, condamnată la CEDO după clasarea unui dosar de viol. Victima va primi despăgubiri de aproape 60.000 de euro

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 iul. 2026, 21:22

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Italia trebuie să despăgubească o femeie după ce un procuror a clasat un dosar de viol folosind argumente considerate sexiste. Statul italian va plăti aproape 60.000 de euro.

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