Italia, condamnată la CEDO după clasarea unui dosar de viol. Victima va primi despăgubiri de aproape 60.000 de euro

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis că Italia trebuie să despăgubească o femeie după ce un procuror a clasat un dosar de viol folosind argumente considerate sexiste. Statul italian va plăti aproape 60.000 de euro.
Italia, condamnată la CEDO într-un dosar de viol
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că statul italian a încălcat drepturile unei femei care a reclamat violențe domestice și agresiuni sexuale din partea fostului partener. Judecătorii de la Strasbourg au stabilit că ancheta desfășurată de autoritățile italiene nu a respectat standardele impuse în astfel de cazuri, iar motivarea inițială a procurorului a perpetuat stereotipuri de gen și a contribuit la revictimizarea victimei.
În urma hotărârii, Italia este obligată să îi acorde femeii și celor doi copii ai săi despăgubiri totale de aproximativ 60.000 de euro, arată The Guardian.
CEDO a criticat argumentele folosite pentru clasarea dosarului
Magistrații europeni au apreciat că modul în care procurorul a analizat acuzațiile de viol a fost incompatibil cu obligațiile statului de a proteja victimele violenței domestice și ale agresiunilor sexuale.
În motivarea deciziei de clasare, procurorul susținuse că este dificil de stabilit lipsa consimțământului într-o relație și făcuse referire la ideea că bărbații ar trebui uneori să depășească rezistența unei femei obosite la un act sexual.
CEDO a concluzionat că astfel de afirmații promovează prejudecăți sexiste, minimizează gravitatea violenței împotriva femeilor și pot descuraja victimele să își caute dreptatea în instanță.
Femeia și-a acuzat fostul partener de violențe repetate
Cazul a început în anul 2021, când Audrey Ubeda, cetățean francez stabilit în Italia, a depus o plângere împotriva fostului partener.
Potrivit declarațiilor sale, femeia a reclamat că a fost victima unor agresiuni fizice și psihice repetate și că a fost violată în mai multe rânduri. De asemenea, aceasta a susținut că bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea folosind un cuțit, incident petrecut în prezența unor martori.
În plângere au fost menționate și acte de violență asupra celor doi copii ai cuplului.
Primul procuror a cerut clasarea cauzei
La finalul anului 2021, procurorul care instrumenta dosarul a solicitat închiderea anchetei.
În argumentația sa, incidentul în care femeia susținea că fusese amenințată cu un cuțit a fost descris drept o simplă glumă neinspirată, iar acuzațiile privind agresiunile asupra copiilor au fost considerate măsuri disciplinare care nu ar fi depășit autoritatea părintească.
În ceea ce privește acuzațiile de viol, procurorul a apreciat că nu există suficiente elemente pentru a demonstra lipsa consimțământului.
Dosarul a fost redeschis și s-a ajuns la condamnare
Cererea de clasare nu a fost admisă de instanță, iar dosarul a fost repartizat unui alt procuror.
În urma noii anchete, fostul partener al femeii a fost trimis în judecată și condamnat, în primă instanță, la patru ani și șase luni de închisoare. Sentința nu este definitivă, inculpatul contestând hotărârea.
CEDO: Autoritățile nu au oferit protecția necesară victimei
Judecătorii de la Strasbourg au apreciat că autoritățile italiene nu au desfășurat o anchetă promptă și eficientă și nici nu au luat măsurile necesare pentru protejarea femeii și a copiilor săi.
În motivarea hotărârii se arată că familia a fost nevoită să locuiască timp de trei ani într-un adăpost destinat victimelor violenței domestice, fără ca autoritățile să ofere soluții adecvate privind locuința sau posibilitatea mutării în Franța, așa cum solicitase reclamanta.
Victima consideră hotărârea o victorie pentru toate femeile
După pronunțarea deciziei CEDO, Audrey Ubeda a declarat că verdictul reprezintă o reparație morală după anii în care s-a simțit abandonată de sistemul judiciar.
Femeia a mărturisit că a fost profund afectată de argumentele folosite inițial pentru clasarea dosarului și că a rămas surprinsă când a aflat că acestea aparțineau unei procuroare.
În opinia sa, hotărârea Curții Europene transmite un mesaj important privind necesitatea combaterii stereotipurilor de gen în investigarea cazurilor de violență domestică și agresiune sexuală și reprezintă un pas înainte pentru protejarea drepturilor victimelor.