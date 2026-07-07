Ucraina semnează acorduri cu mai multe țări europene pentru dezvoltarea și achiziția de drone militare. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 23:20

Ucraina a transmis marți că a încheiat o serie de acorduri de cooperare cu mai multe state europene în domeniul dronelor militare. Anunțul vine la scurt timp după lansarea unui mecanism prin care partenerii internaționali pot achiziționa armament și tehnologii dezvoltate de industria ucraineană, potrivit AFP.

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