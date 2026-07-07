Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Ucraina semnează acorduri cu mai multe țări europene pentru dezvoltarea și achiziția de drone militare. Anunțul lui Volodimir Zelenski

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 23:20

Ucraina a transmis marți că a încheiat o serie de acorduri de cooperare cu mai multe state europene în domeniul dronelor militare. Anunțul vine la scurt timp după lansarea unui mecanism prin care partenerii internaționali pot achiziționa armament și tehnologii dezvoltate de industria ucraineană, potrivit AFP.

Lista statelor care au încheiat deja acorduri cu Ucraina

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a încheiat acorduri cu Danemarca, Ţările de Jos, Estonia şi că se pregăteşte să facă acelaşi lucru cu Germania, Finlanda, Norvegia şi Canada.

Conform mecanismului anunţat de Kiev la începutul lunii iulie, ţările cu care Ucraina a încheiat acorduri vor avea „posibilitatea de a cumpăra arme şi tehnologii ucrainene şi de a lucra direct cu producătorii ucraineni”.

Pentru a lupta împotriva invaziei ruse, Ucraina depinde de aliaţii săi occidentali pentru furnizarea multor categorii de armamente, dar şi-a dezvoltat şi propriile tehnologii în anumite domenii, în special în ceea ce priveşte dronele şi lupta antidrone.

Avertismentul ministrului ucrainean al Apărării

Ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, avertizase că exportul de armamente va fi posibil doar dacă „aprovizionarea armatei ucrainene” este „garantată”.

Marţi, Procuratura ucraineană a anunţat, la rândul său, că investighează delapidări de fonduri în valoare de 7 miliarde de grivne (aproximativ 137 de milioane de euro) în cadrul furnizării de drone către forţele armate ucrainene.

„Ancheta examinează ipoteza conform căreia costul dronelor ar fi fost umflat în mod artificial” de către companiile care au câştigat contractul cu Ministerul Apărării, a explicat această structură.

Poliţia a percheziţionat sediile mai multor companii şi a descoperit „sume importante de bani în numerar”, dar nicio persoană nu a fost arestată până în prezent, conform aceleiaşi surse.

Potrivit datelor institutului german Kiel, Ucraina a primit peste 214 miliarde de euro sub formă de ajutor din partea ţărilor europene şi peste 115 miliarde de euro din partea Statelor Unite începând din 2022.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

drone militareucrainaacorduri

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe