Netanyahu contestă o eventuală vânzare de avioane F-35 către Turcia:”Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizează că o eventuală decizie a Statelor Unite de a vinde avioane de luptă F-35 Turciei ar putea modifica echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Declarațiile liderului de la Tel Aviv vin după ce Donald Trump a afirmat că ia în calcul readmiterea Ankarei în programul F-35, din care a fost exclusă în 2019.
”Turcia, cred eu, are aspirații agresive”
Premierul Israelului a criticat posibilitatea ca Statele Unite să reia livrările de avioane de luptă stealth F-35 către Turcia, avertizând că o astfel de decizie ar avea consecințe majore asupra echilibrului de putere din Orientul Mijlociu.
Într-un interviu acordat CNN, Benjamin Netanyahu a subliniatcă transferul acestor aeronave către Ankara ar reprezenta un risc pentru stabilitatea regională.
„Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu, deoarece Turcia, cred eu, are aspirații agresive”, a declarat premierul israelian.
Mai mult, Netanyahu adăugat că acordarea unei astfel de capacități militare Turciei ar putea fi urmată de „o serie de acțiuni agresive”.
Declarațiile liderului israelian au venit la scurt timp după ce președintele american Donald Trump a afirmat că ia în calcul posibilitatea reluării vânzării de avioane F-35 către Turcia, deși Washingtonul a exclus Ankara din program în 2019.
Turcia, exclusă pentru că a achiziționat sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400
Decizia administrației americane de atunci a venit după ce Turcia a achiziționat sistemul rusesc de apărare antiaeriană S-400, în pofida avertismentelor repetate venite din partea NATO și a Statelor Unite.
În acel moment, Washingtonul a argumentat că operarea simultană a sistemului S-400 și a aeronavelor F-35 ar putea compromite tehnologia de ultimă generație a avionului.
Ulterior, Turcia a încercat în repetate rânduri să fie reprimită în programul F-35 și să obțină ridicarea sancțiunilor americane impuse industriei sale de apărare. Ankara susține că a plătit deja pentru mai multe aeronave care nu au mai fost livrate după excluderea din program.
Erdogan speră că relația sa cu Trump va facilita reluarea livrărilor avioanelor F-35
Presa internațională susține că președintele Recep Tayyip Erdogan speră că relația sa apropiată cu Donald Trump va facilita reluarea livrărilor și recuperarea celor cinci avioane pentru care Turcia a efectuat deja plata.
Israelul s-a opus în mod constant vânzării de avioane F-35 către Turcia, argumentând că menținerea avantajului militar calitativ al statului israelian reprezintă un element esențial pentru securitatea regională.