Netanyahu contestă o eventuală vânzare de avioane F-35 către Turcia:”Ar distruge echilibrul de putere din Orientul Mijlociu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 23:49

Premierul israelian Benjamin Netanyahu avertizează că o eventuală decizie a Statelor Unite de a vinde avioane de luptă F-35 Turciei ar putea modifica echilibrul de putere din Orientul Mijlociu. Declarațiile liderului de la Tel Aviv vin după ce Donald Trump a afirmat că ia în calcul readmiterea Ankarei în programul F-35, din care a fost exclusă în 2019.

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