Războiul din Ucraina se prelungește: De ce refuză Putin orice negociere reală înainte de 2027

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 23:35

Vladimir Putin exclude orice negociere reală de pace cu Ucraina înainte de anul 2027, mizând pe faptul că își poate atinge obiectivele militare fără compromisuri, dezvăluie Financial Times. Conform unor surse diplomatice și oficiali de la Kiev, strategia Moscovei este de a ocoli Ucraina și de a convinge direct administrația de la Washington să forțeze Kievul să accepte concesii teritoriale majore.

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