Accident aviatic șocant. Un pilot a murit după ce a căzut din avion în timpul unei lecții de zbor

Un instructor de zbor din Argentina și-a pierdut viața după ce a ieșit din avion în timpul unei lecții. Cursanta a rămas singură la manșă și a reușit să aterizeze aeronava în siguranță.
Accident aviatic dramatic în Argentina
Un incident aviatic fără precedent a avut loc în Argentina, unde un instructor de zbor și-a pierdut viața în timpul unei lecții practice, conform publicației La Nación. Pilotul a ieșit din aeronavă în timp ce aceasta se afla în zbor, lăsând-o pe cursanta sa singură la manșă.
Tânăra a reușit, în ciuda șocului, să controleze avionul și să efectueze o aterizare în siguranță, în timp ce instructorul a murit în urma căderii.
Instructorul i-a transmis ultimele indicații înainte de tragedie
Potrivit informațiilor apărute în presa din Argentina, instructorul Leandro Andres Bertazzo desfășura o lecție de pilotaj împreună cu o elevă care se pregătea să obțină licența de zbor.
La un moment dat, acesta i-ar fi spus cursantei să continue să piloteze aeronava, după care și-a scos căștile de comunicație, și-a desfăcut centura de siguranță și a deschis ușa avionului.
Gestul s-a produs la aproximativ 250 de metri altitudine.
Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat decesul instructorului.
Anchetatorii încearcă să afle ce s-a întâmplat
Autoritățile argentiniene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei.
Anchetatorii încearcă să afle ce l-a determinat pe instructor să recurgă la acest gest extrem și dacă există elemente care ar putea explica incidentul.
De asemenea, sunt analizate toate datele disponibile privind zborul și declarațiile persoanelor apropiate victimei.
Cursanta a rămas singură în avion
După dispariția instructorului, tânăra aflată la manșa aeronavei s-a confruntat cu o situație extrem de dificilă.
În ciuda panicii și a lipsei de experiență într-un astfel de scenariu, aceasta a reușit să își păstreze calmul și să aterizeze avionul fără alte incidente.
Ulterior, femeia a declarat că, în primele momente, a crezut că instructorul purta o parașută și că va ajunge în siguranță la sol.
Abia după aterizare a aflat că acesta își pierduse viața.
Un detaliu observat după tragedie
Persoanele apropiate instructorului au povestit că, înainte de lecția de zbor, nimic nu părea să indice că urma să se producă o tragedie.
Totuși, un prieten a remarcat ulterior un detaliu neobișnuit: în ziua incidentului, instructorul nu a venit la aerodrom cu mașina personală, așa cum obișnuia, ci a cerut unui cursant să îl aducă de acasă.
Potrivit celor care l-au văzut înainte de zbor, acesta părea liniștit și a discutat normal cu cei din jur, fără să lase impresia că ar exista vreo problemă.
Autoritățile din Argentina continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs accidentul aviatic.
Rezultatele investigației vor clarifica dacă a fost vorba despre un gest intenționat sau dacă există alte cauze care au dus la producerea uneia dintre cele mai neobișnuite tragedii aviatice din ultimii ani.