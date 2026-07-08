Macron a ieșit la alergat prin Ankara înainte de Summitul NATO și a pus pe jar serviciile de securitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 09:40

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a început ziua într-un mod neobișnuit pentru un lider aflat în mijlocul unui summit internațional de maximă importanță. Înainte de reuniunea NATO de la Ankara, șeful statului francez a ieșit la o sesiune de jogging pe străzile capitalei Turciei.

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