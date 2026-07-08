Macron a ieșit la alergat prin Ankara înainte de Summitul NATO și a pus pe jar serviciile de securitate

Președintele Franței, Emmanuel Macron, și-a început ziua într-un mod neobișnuit pentru un lider aflat în mijlocul unui summit internațional de maximă importanță. Înainte de reuniunea NATO de la Ankara, șeful statului francez a ieșit la o sesiune de jogging pe străzile capitalei Turciei.
Imaginile surprinse în Ankara îl arată pe Emmanuel Macron alergând în ritm alert încă de la primele ore ale dimineții. Președintele francez nu a fost însă singur. Acesta a fost însoțit îndeaproape de gărzile sale de corp, care au alergat alături de el pe întregul traseu.
Dispozitiv impresionant de securitate pentru alergarea lui Macron
Plimbarea sportivă a liderului de la Paris a mobilizat un dispozitiv de securitate consistent. În imaginile apărute din Ankara pot fi observați numeroși agenți de securitate care supraveghează fiecare zonă prin care trece delegația franceză.
Traficul a fost monitorizat cu atenție, iar mașinile au fost dirijate astfel încât să nu existe niciun risc pentru sesiunea de jogging a lui Emmanuel Macron. Forțele de ordine au asigurat perimetrul pe întreaga durată a alergării, iar măsurile de protecție au fost vizibile la fiecare intersecție.
Prezența gărzilor de corp alergând în același ritm cu președintele francez a atras atenția trecătorilor și a devenit unul dintre momentele remarcate înaintea începerii ultimei zile a Summitului NATO.
Zi decisivă la Summitul NATO de la Ankara
Ultima zi a reuniunii NATO de la Ankara este considerată una crucială pentru apărarea României și a Europei. Liderii statelor membre ale Alianței se reunesc în această dimineață pentru a discuta relația cu Statele Unite, majorarea cheltuielilor pentru apărare și războiul din Ucraina.
Discuțiile au loc după ce președintele american Donald Trump a criticat lipsa sprijinului oferit de statele europene, în contextul întrebărilor privind retragerea mai multor trupe americane de pe continent.
Concluziile summitului urmează să fie prezentate la ora 15:00 de secretarul general al NATO, Mark Rutte.
La reuniune participă și președintele României, Nicușor Dan, care este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. În același timp, Donald Trump, aflat și el în capitala Turciei, a avut mai multe întâlniri importante cu președintele Recep Tayyip Erdogan și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Pe fondul acestor discuții, statele membre NATO pregătesc contracte de înarmare de ordinul zecilor de miliarde de dolari și încearcă să demonstreze că sunt pregătite să își asume o parte mai mare din responsabilitatea pentru apărarea Europei.