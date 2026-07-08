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Extern· 1 min citire
Rusia a lovit din nou Kievul cu rachete balistice: clădiri distruse și mai mulți răniți
Bombardamente la Kiev (State Emergency Service/Telegram)
Kievul a fost zguduit în noaptea de 8 iulie de un atac cu rachete balistice lansat de Rusia, exploziile fiind auzite chiar înainte ca sirenele aeriene să fie activate.
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