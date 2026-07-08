Percheziții la unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina. Autoritățile investighează contracte de 157 de milioane de dolari

Unul dintre cei mai importanți producători de drone din Ucraina se află, zilele acestea, în centrul unei anchete de amploare. Autoritățile au desfășurat zeci de percheziții la sediile companiei Vyriy Industries, la locuința directorului general Oleksii Babenko și la membrii familiei sale, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă, spălare de bani și evaziune fiscală.
Directorul general al Vyriy Industries, Oleksii Babenko, a anunțat că Biroul de Stat pentru Investigații din Ucraina a efectuat, pe 7 iulie, până la 70 de percheziții la sediile companiei, la firme colaboratoare, precum și la locuința sa și la cele ale membrilor familiei, potrivit publicației The Kyiv Independent.
În cadrul unei conferințe de presă susținute la Kiev, Babenko a declarat că amploarea operațiunii i se pare nejustificată și a sugerat că ancheta ar putea avea la bază interese personale.
„Când dronele tale sunt cele mai ieftine de pe piață, să fii acuzat că practici prețuri excesive sună absurd”, a afirmat acesta.
Directorul companiei a susținut că, la prima vedere, acțiunea autorităților pare o încercare de a perturba activitatea Vyriy Industries.
Compania produce o parte importantă din dronele folosite pe front
Vyriy Industries este unul dintre cei mai mari producători ucraineni de tehnologie militară și are peste 1.000 de angajați.
Compania produce drone cu aripă fixă, drone ghidate prin fibră optică, drone kamikaze și echipamente de retransmisie, utilizate pe scară largă de armata ucraineană.
Potrivit lui Oleksii Babenko, aproximativ un sfert din dronele FPV (first-person view) folosite de forțele armate ucrainene sunt fabricate de Vyriy Industries.
Deși presa locală a relatat inițial că directorul ar fi suspect în anchetă, acesta a precizat că, în prezent, are statutul de martor și poate fi audiat pe parcursul investigației.
Ce suspiciuni au anchetatorii
La câteva ore după apariția informațiilor în presă, Biroul de Stat pentru Investigații a confirmat că desfășoară o anchetă privind un producător de drone, fără a menționa oficial numele companiei.
Potrivit procurorilor, firma este suspectată că ar fi majorat artificial costurile de producție și cheltuielile administrative în cadrul unor contracte încheiate cu guvernul ucrainean, în valoare totală de 7 miliarde de hrivne, echivalentul a aproximativ 157 de milioane de dolari.
Anchetatorii verifică și posibilitatea ca societatea să fi utilizat companii-paravan pentru spălarea banilor.
Serviciul de Monitorizare Financiară al Ucrainei susține că a identificat tranzacții financiare suspecte de peste 197 de milioane de hrivne (aproximativ 4,4 milioane de dolari).
Posibile fapte de evaziune fiscală
Parchetul General al Ucrainei, care coordonează ancheta, a transmis că există indicii și privind posibile fapte de evaziune fiscală.
Potrivit procurorilor, în timpul perchezițiilor au fost descoperite sume importante de bani în numerar care nu figurau în evidențele contabile ale companiei.
Până la momentul transmiterii acestei știri, autoritățile ucrainene nu au anunțat punerea sub acuzare a vreunei persoane în acest dosar, iar investigația este în desfășurare.