Percheziții la unul dintre cei mai mari producători de drone din Ucraina. Autoritățile investighează contracte de 157 de milioane de dolari

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 08:53

Unul dintre cei mai importanți producători de drone din Ucraina se află, zilele acestea, în centrul unei anchete de amploare. Autoritățile au desfășurat zeci de percheziții la sediile companiei Vyriy Industries, la locuința directorului general Oleksii Babenko și la membrii familiei sale, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă, spălare de bani și evaziune fiscală.

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