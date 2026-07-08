Ce au mâncat liderii NATO la dineul de gală de la Ankara. Meniu cu mantı, biban de mare și baclava regală

Pe lângă discuțiile despre securitatea Europei, creșterea cheltuielilor militare și războiul din Ucraina, summitul NATO de la Ankara a avut și o componentă mai puțin obișnuită pentru astfel de reuniuni. Liderii Alianței au fost invitați la un dineu oficial în care Turcia și-a pus în valoare tradițiile culinare și produsele locale.
Meniul pregătit pentru șefii de stat și de guvern a fost conceput ca o adevărată călătorie gastronomică prin diferite regiuni ale Turciei, fiecare preparat fiind ales pentru a reprezenta identitatea culinară a țării gazdă.
Pide, miere sălbatică și iaurt afumat la începutul cinei
La antreuri, invitații au fost serviți cu pide coaptă în cuptor cu vatră de piatră. Preparatul a fost însoțit de unt din Trabzon și de miere sălbatică „karakovan” din Hizan, o specialitate din estul Anatoliei, obținută din faguri crescuți natural, fără rame.
Pe mesele liderilor au ajuns și legume sotate în ulei de măsline, servite alături de iaurt afumat din Denizli, cunoscut și sub denumirea de „iaurt ars”, o specialitate locală cu gust ușor caramelizat și afumat.
Mantı de Kayseri, unul dintre preparatele vedetă ale serii
Felul intermediar a fost reprezentat de mantı de Kayseri, unul dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria turcească.
Este vorba despre colțunași de dimensiuni foarte mici, umpluți cu carne și serviți cu iaurt afumat din Denizli și pastă de ardei afumată din Ayaș.
Preparatul este considerat o specialitate emblematică a regiunii Kayseri și se regăsește adesea în meniurile festive din Turcia.
Biban de mare sau coaste de vită gătite lent
Pentru felul principal, liderii NATO au avut de ales între două variante.
Prima opțiune a fost un biban de mare servit cu tarama, anghinare cu mastic de Urla și frunze de viță din Tokat.
Cea de-a doua variantă a inclus coaste de vită gătite lent, la foc mic, alături de unt „ars” din Trabzon, vinete coapte pe jar și pilaf de firik, un preparat pe bază de grâu verde afumat și zbârciogi.
Baclavaua reinterpretată și înghețata de Maraș au încheiat dineul
La desert, organizatorii au ales Sütlü Nuriye, o versiune mai deschisă la culoare a baclavalei tradiționale, însiropată cu sirop de lapte.
Preparatul a fost servit cu spumă de fistic din Antep, înghețată tradițională de Maraș și bergamotă.
Dineul oficial a fost organizat în marja summitului NATO desfășurat în perioada 7-8 iulie la Ankara și la care participă liderii celor 32 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice.
România este reprezentată la reuniune de președintele Nicușor Dan, care participă la discuțiile privind consolidarea apărării colective, majorarea investițiilor militare și sprijinul acordat Ucrainei.
Summitul este găzduit de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și reprezintă primul summit NATO organizat de Turcia după reuniunea de la Istanbul din 2004.