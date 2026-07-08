Ce au mâncat liderii NATO la dineul de gală de la Ankara. Meniu cu mantı, biban de mare și baclava regală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 11:37

Pe lângă discuțiile despre securitatea Europei, creșterea cheltuielilor militare și războiul din Ucraina, summitul NATO de la Ankara a avut și o componentă mai puțin obișnuită pentru astfel de reuniuni. Liderii Alianței au fost invitați la un dineu oficial în care Turcia și-a pus în valoare tradițiile culinare și produsele locale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre natosummit nato