Avertismentul medicilor despre o jucărie virală. Poate provoca arsuri grave copiilor

Medicii avertizează asupra pericolelor unei jucării senzoriale devenite virale pe internet. Mai mulți copii au suferit arsuri severe după ce produsul a fost încălzit sau introdus în cuptorul cu microunde.
Medicii trag un semnal de alarmă! O jucărie virală poate provoca arsuri grave copiilor
O jucărie senzorială extrem de populară pe rețelele sociale a intrat în atenția medicilor, după ce mai mulți copii au ajuns la spital cu arsuri severe provocate de utilizarea necorespunzătoare a acesteia. Specialiștii avertizează că produsul, aparent inofensiv, poate deveni extrem de periculos dacă este încălzit, înghețat sau introdus în cuptorul cu microunde.
Cazurile raportate în mai multe țări au determinat cadrele medicale să lanseze un apel către părinți pentru a supraveghea modul în care cei mici folosesc astfel de jucării și pentru a descuraja provocările virale promovate pe internet.
Cum poate deveni periculoasă jucăria
Aceste jucării senzoriale sunt concepute pentru a fi strânse și modelate, fiind umplute cu un material gelatinos sau vâscos, arată nypost.com.. În anumite condiții, expunerea la temperaturi ridicate modifică proprietățile materialului din interior, crescând presiunea și existând riscul ca jucăria să se spargă sau chiar să explodeze.
În cazul unor modele foarte populare, precum „Nice Cube”, producătorul avertizează în mod expres că produsul nu trebuie încălzit, congelat sau introdus în cuptorul cu microunde, deoarece poate provoca accidente și răni grave.
Cu toate acestea, numeroase provocări distribuite pe platformele sociale îi încurajează pe copii și adolescenți să testeze limitele acestor jucării, ignorând recomandările de siguranță.
Copii ajunși la spital după accidente grave
Mai multe incidente petrecute în Statele Unite și Marea Britanie demonstrează cât de periculoase pot deveni aceste produse.
În statul american Missouri, o fetiță de 7 ani a suferit arsuri extinse după ce o astfel de jucărie a explodat în cuptorul cu microunde. Gelul fierbinte s-a lipit de piele și de haine, iar medicii au fost nevoiți să recurgă la tratamente complexe. Copila a fost internată și plasată în comă indusă medical pentru a facilita recuperarea.
În Marea Britanie, o fetiță de 10 ani a suferit arsuri la nivelul feței după ce o prietenă a încercat o provocare inspirată de videoclipurile de pe TikTok, care presupunea răcirea și apoi încălzirea jucăriei.
Un alt caz a fost raportat în Chicago, unde un băiat de 9 ani a suferit arsuri de gradul al doilea după ce materialul încins din interiorul jucăriei i-a explodat pe față.
În New Mexico, o adolescentă de 13 ani a fost rănită după ce o jucărie uitată într-o mașină încinsă a cedat în momentul în care a fost strânsă, eliberând gel fierbinte pe brațe și picioare.
Medicii avertizează părinții să fie atenți la provocările online
Specialiștii spun că multe dintre aceste accidente au un element comun: influența provocărilor virale promovate pe rețelele sociale.
Copiii sunt tentați să experimenteze fără să conștientizeze riscurile reale, iar în unele cazuri consecințele pot fi dramatice, necesitând intervenții chirurgicale, grefe de piele și perioade lungi de recuperare.
Medicii le recomandă părinților să citească întotdeauna instrucțiunile producătorului și să le explice copiilor că jucăriile nu trebuie modificate sau utilizate în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute.
Ce recomandă specialiștii
Pentru a preveni accidentele, experții recomandă câteva măsuri simple:
nu încălziți și nu introduceți jucăriile senzoriale în cuptorul cu microunde;
evitați expunerea lor la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute;
supravegheați copiii atunci când folosesc astfel de produse;
discutați cu cei mici despre riscurile provocărilor promovate pe rețelele sociale;
respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare indicate de producător.
Medicii subliniază că o jucărie aparent inofensivă se poate transforma într-un pericol real dacă este folosită în mod necorespunzător, iar prevenția rămâne cea mai eficientă metodă de a evita accidentele grave.