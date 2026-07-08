Rusia interzice exporturile de motorină după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor. Șoferii așteaptă ore întregi în benzinării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 22:19

Rusia a interzis, începând de miercuri, exporturile de motorină până la 31 iulie, în încercarea de a stabiliza piaţa internă a carburanţilor. Măsura vine pe fondul penuriilor şi al creşterii accentuate a preţurilor, generate de atacurile repetate cu drone lansate de Ucraina asupra rafinăriilor, relatează Reuters.

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