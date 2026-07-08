Un tânăr de 32 de ani a murit după ce s-a înecat. Influencerul era fugărit de poliție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 23:28

Connor Murphy, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din lumea fitness-ului, a murit la doar 32 de ani în timpul unei vacanțe în Thailanda. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, americanul și-ar fi pierdut viața după ce a intrat într-un lac în încercarea de a se îndepărta de polițiști. Circumstanțele tragediei sunt investigate de autorități.

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