Un tânăr de 32 de ani a murit după ce s-a înecat. Influencerul era fugărit de poliție

Connor Murphy, unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din lumea fitness-ului, a murit la doar 32 de ani în timpul unei vacanțe în Thailanda. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, americanul și-ar fi pierdut viața după ce a intrat într-un lac în încercarea de a se îndepărta de polițiști. Circumstanțele tragediei sunt investigate de autorități.
Connor Murphy și-a pierdut viața într-un lac din Thailanda
Moartea influencerului Connor Murphy a șocat comunitatea online, unde acesta era urmărit de sute de mii de persoane datorită conținutului dedicat fitnessului și dezvoltării personale.
Conform informațiilor publicate de presa internațională, incidentul s-a petrecut în timpul unei vacanțe petrecute în Thailanda. Înainte de tragedie, Connor Murphy ar fi avut un comportament considerat neobișnuit de persoanele aflate în apropiere.
Martorii susțin că influencerul a ajuns cu un taxi la complexul în care era cazat, iar ulterior ar fi încercat să urce într-un alt autoturism. Șoferul ar fi refuzat însă să îl transporte din cauza stării sale agitate.
Martorii au alertat autoritățile
Persoanele aflate în zonă au povestit că tânărul părea dezorientat, rostea rugăciuni, scotea sunete neobișnuite, se rostogolea pe asfalt și încerca să ofere bani trecătorilor, arată TMZ.
În urma apelurilor la serviciile de urgență, polițiștii au intervenit pentru a clarifica situația. Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, Connor Murphy ar fi fugit la vederea oamenilor legii.
În încercarea de a scăpa, influencerul a intrat într-un lac și ar fi încercat să îl traverseze înot. Din păcate, acesta nu a mai reușit să iasă la suprafață.
Trupul influencerului, găsit de scafandri
Echipele de intervenție au început imediat operațiunile de căutare. După mai multe ore, scafandrii au descoperit trupul neînsuflețit al lui Connor Murphy la aproximativ 20 de metri adâncime.
Autoritățile thailandeze au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs decesul.
Iubita lui Connor Murphy: „Nu l-am văzut niciodată consumând droguri”
În urma tragediei, partenera influencerului a declarat că nu știe dacă acesta ar fi consumat substanțe interzise înainte de incident și a precizat că, pe parcursul relației lor, nu l-a văzut niciodată folosind droguri.
Anchetatorii au ridicat mai multe obiecte din locuința în care era cazat, iar acestea urmează să fie analizate. Presa internațională relatează că în autoturismul utilizat de Connor Murphy au fost găsite seringi sigilate și mai multe pastile, a căror proveniență și natură vor fi stabilite în cadrul investigației.
Medicii legiști urmează să stabilească oficial cauza decesului, iar autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica toate circumstanțele tragediei.
Connor Murphy era cunoscut în mediul online pentru videoclipurile sale despre antrenamente, stil de viață sănătos și dezvoltare personală. Ultima fotografie publicată pe conturile sale de socializare datează din 3 iulie, cu doar câteva zile înainte de incidentul care i-a fost fatal.