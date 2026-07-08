Bătaie pe plajă! Un bărbat a agresat două femei, iar apoi a fost luat la pumni de turiști

Clipe de panică pe o plajă aglomerată din Republica Dominicană, unde un bărbat a provocat un scandal violent după ce a atacat două femei în fața a zeci de turiști. Revoltați de agresiune, mai mulți martori au intervenit pentru a opri atacatorul, iar imaginile surprinse la fața locului au devenit rapid virale pe rețelele sociale.
Agresiunea ar fi pornit din gelozie
Incidentul s-a petrecut pe insula Saona, una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din Republica Dominicană. Potrivit martorilor, bărbatul ar fi reacționat violent după ce și-a văzut partenera discutând cu un alt bărbat.
Înainte de a ajunge la femeia cu care venise pe plajă, agresorul ar fi confundat-o cu o altă turistă. Convins că aceasta este partenera sa, a lovit-o violent în zona capului, conform The Sun.
Impactul a fost atât de puternic încât victima s-a prăbușit imediat pe nisip, spre șocul celor aflați în apropiere.
După ce și-a dat seama de greșeală, și-a atacat partenera
Realizând că agresase persoana greșită, bărbatul s-a îndreptat imediat spre soția sa, care se afla în apă.
Potrivit martorilor, femeia a încercat să se apere și să se îndepărteze, însă agresorul a continuat să o lovească în mod repetat, în timp ce turiștii priveau îngroziți scena.
Atmosfera s-a transformat rapid într-un haos general, iar mai multe persoane au decis să intervină pentru a opri violențele.
Turiștii au intervenit și l-au imobilizat pe agresor
Mai mulți bărbați aflați pe plajă au alergat spre locul incidentului și au reușit să îl îndepărteze pe atacator de victimă.
Unul dintre turiști l-a lovit cu pumnul pentru a-l opri, iar alte persoane s-au alăturat imediat și l-au imobilizat până la calmarea situației.
Întreaga scenă a fost filmată de martori, iar imaginile au fost distribuite masiv pe platformele de socializare, unde au stârnit reacții puternice.
Poliția a deschis o anchetă
Autoritățile din Republica Dominicană au anunțat deschiderea unei anchete pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.
Polițiștii au făcut apel la persoanele care au asistat la agresiune să ofere informații și eventuale înregistrări video care pot contribui la clarificarea cazului.
Până în prezent, nu au fost anunțate arestări, iar investigațiile sunt în desfășurare.
Filmarea surprinsă pe plajă s-a răspândit rapid în mediul online, unde mii de utilizatori au condamnat comportamentul violent al agresorului.