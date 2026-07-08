Bătaie pe plajă! Un bărbat a agresat două femei, iar apoi a fost luat la pumni de turiști

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 21:45

Clipe de panică pe o plajă aglomerată din Republica Dominicană, unde un bărbat a provocat un scandal violent după ce a atacat două femei în fața a zeci de turiști. Revoltați de agresiune, mai mulți martori au intervenit pentru a opri atacatorul, iar imaginile surprinse la fața locului au devenit rapid virale pe rețelele sociale.

Distribuie articolul