Armele secrete cu care Rusia încearcă să distrugă rețeaua Starlink și să blocheze dronele ucrainene

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 21:34

Rusia apelează la măsuri radicale pe front pentru a neutraliza atacurile ucrainene cu drone de rază medie. Forțele Moscovei au început să își camufleze masiv transporturile militare și au desfășurat sisteme avansate de război electronic, concepute special pentru a bruia și perturba rețeaua de internet prin satelit Starlink. Mișcarea țintește direct infrastructura de comunicații operată de SpaceX, compania lui Elon Musk, de care armata Kievului depinde în mod critic.

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