Armele secrete cu care Rusia încearcă să distrugă rețeaua Starlink și să blocheze dronele ucrainene

Rusia apelează la măsuri radicale pe front pentru a neutraliza atacurile ucrainene cu drone de rază medie. Forțele Moscovei au început să își camufleze masiv transporturile militare și au desfășurat sisteme avansate de război electronic, concepute special pentru a bruia și perturba rețeaua de internet prin satelit Starlink. Mișcarea țintește direct infrastructura de comunicații operată de SpaceX, compania lui Elon Musk, de care armata Kievului depinde în mod critic.
Dezvoltarea de către Kiev a dronelor de rază medie a schimbat radical dinamica războiului din Ucraina. Capabile să lovească cu precizie ținte aflate la zeci de kilometri în spatele liniei frontului, cu costuri extrem de reduse, aceste aparate de zbor depind în mod critic de rețeaua de internet prin satelit Starlink, deținută de compania SpaceX a lui Elon Musk.
Prin intermediul unei campanii aeriene susținute, forțele ucrainene au reușit să execute lovituri chirurgicale asupra liniilor de aprovizionare, depozitelor de muniție, sistemelor de apărare antiaeriană și centrelor de comandă rusești. Aceste atacuri au provocat perturbări masive în logistica armatei ruse și au lăsat fără combustibil baze importante din peninsula Crimeea, aflată sub ocupație.
Totuși, avantajul tehnologic al Kievului este acum direct amenințat. Jurnaliștii Reuters au vizitat Regimentul 422 de Sisteme Fără Pilot al Ucrainei, aflat în misiune în regiunea Zaporojie, unde comandanții și piloții din prima linie au dezvăluit că Rusia folosește metode din ce în ce mai avansate pentru a contracara aceste asalturi.
Scutul electronic al Rusiei: Sistemul care bruiază semnalul sateliților lui Elon Musk
Cea mai mare provocare pentru operatorii ucraineni o reprezintă desfacerea unor sisteme sofisticate de război electronic. Până de curând, conexiunea Starlink era considerată aproape imună la bruiaj, asigurând controlul dronelor de la distanțe mari. În prezent, Moscova a început să instaleze echipamente puternice în apropierea orașelor și a obiectivelor militare strategice pentru a rupe legătura dintre aparatele de zbor și piloți.
Conform oficialilor din Ministerul Ucrainean al Apărării, armata rusă a desfășurat pe front un echipament numit Volna Kupol Garant. Acest dispozitiv emite un semnal de mare putere, capabil să destabilizeze complet conexiunea Starlink pe o suprafață de aproximativ 20 de kilometri pătrați. Până în prezent, serviciile de spionaj ucrainene au identificat în jur de zece astfel de instalații. Aceste sisteme de bruiaj au devenit, în mod automat, ținte prioritare pentru atacurile ucrainene, care încearcă să le distrugă pentru a elibera culoarele de zbor.
În paralel cu acest război electronic de la sol, Elon Musk a luat măsuri de securitate în spațiu, blocând accesul trupelor ruse la rețeaua Starlink, pentru a împiedica Moscova să folosească tehnologia în propriile atacuri cu drone.
Camuflaj total pe șosele: Proviziile militare, transportate cu mașini civile și ATV-uri
Pe lângă ofensiva electronică, forțele ruse și-au modificat radical tacticile logistice pentru a evita să devină ținte de la înălțime. Marile convoaie de cisterne au fost înlocuite cu grupuri mici de vehicule, escortate de camionete dotate cu mitraliere, care folosesc exclusiv drumuri secundare, ferite de ochii dronelor de recunoaștere.
Informațiile furnizate de serviciile de spionaj militar de la Kiev arată că rușii folosesc acum mașini civile de mici dimensiuni, ATV-uri și motociclete pentru a strecura muniția, hrana și combustibilul către linia frontului. De asemenea, logistica militară a fost ascunsă în clădiri abandonate, ferme agricole sau adăposturi camuflate în vegetație, iar alimentarea tehnicii de luptă se face direct de la benzinăriile civile din zonă.
O cursă contra cronometru pentru controlul aerian al frontului
Analiștii militari internaționali confirmă că atacurile ucrainene cu drone de rază medie reprezintă probabil cea mai importantă evoluție tactică de pe câmpul de luptă, însă avertizează că fereastra de oportunitate s-ar putea îngusta. Moscova demonstrează adaptabilitate și începe să obțină primele rezultate în limitarea pagubelor.
Dacă Federația Rusă va reuși să își extindă rapid producția industrială de sisteme de bruiaj de tipul Volna Kupol, capacitatea Ucrainei de a lovi adânc în spatele frontului va fi sever afectată. Din acest motiv, bătălia pentru controlul frecvențelor radio și al semnalului de satelit a devenit la fel de importantă ca cea din tranșee.