Epava avionului cargo dispărut în largul Pakistanului a fost găsită: ce s-a întâmplat cu cei 5 membri ai echipajului

Epava avionului cargo dispărut marți seara în Marea Arabiei, în largul coastelor Pakistanului, a fost localizată după aproximativ 12 ore de căutări. Operațiunile de salvare continuă însă pentru găsirea celor cinci membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei.
Epava a fost descoperită după 12 ore de căutări
Epava aeronavei cargo operată de compania K2 Airways a fost găsită miercuri în Marea Arabiei, după aproximativ 12 ore de operațiuni de căutare desfășurate de Marina pakistaneză și echipe civile, potrivit Autorității Aeroporturilor din Pakistan, citată de agenția Associated Press.
Avionul decolase din Sharjah, Emiratele Arabe Unite, și se îndrepta spre Pakistan când echipajul a raportat o problemă la sistemul de navigație. La scurt timp după aceea, aeronava a pierdut legătura cu controlul traficului aerian.
Cei cinci membri ai echipajului sunt, în continuare, căutați
Autoritățile au anunțat că operațiunile de căutare și salvare continuă pentru localizarea celor cinci membri ai echipajului aflați la bord. Potrivit unor oficiali implicați în operațiune, citați sub protecția anonimatului, condițiile dificile din Marea Arabiei, inclusiv suprafața extinsă de căutare și vremea nefavorabilă provocată de sezonul musonic, îngreunează misiunea echipelor de intervenție.
Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a transmis condoleanțe familiilor membrilor echipajului și a cerut mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru continuarea operațiunilor de căutare.
Filmul evenimentelor: ce s-a întâmplat cu avionul
Autoritatea Aeroporturilor din Pakistan a precizat că datele radar indică o schimbare bruscă de direcție a aeronavei înainte ca aceasta să înceapă o coborâre rapidă. Contactul radar și radio cu avionul s-a pierdut în jurul orei 21:21, la aproximativ 155 de mile marine (287 de kilometri) vest de orașul Karachi.Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului, în timp ce operațiunea de recuperare și căutare a echipajului este în desfășurare.