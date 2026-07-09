Epava avionului cargo dispărut în largul Pakistanului a fost găsită: ce s-a întâmplat cu cei 5 membri ai echipajului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 08:57

Epava avionului cargo dispărut marți seara în Marea Arabiei, în largul coastelor Pakistanului, a fost localizată după aproximativ 12 ore de căutări. Operațiunile de salvare continuă însă pentru găsirea celor cinci membri ai echipajului aflați la bordul aeronavei.

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