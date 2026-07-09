Cadoul-surpriză primit de liderii europeni la summitul NATO de la Ankara: pistoale gravate și muniție reală

Liderii europeni care au participat la summitul NATO de la Ankara au primit, ca dar de despărțire, pistoale gravate și muniție reală. Armele sofisticate, însoțite de gloanțe și de o trusă de curățare, au fost oferite miercuri de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, gazda evenimentului, potrivit POLITICO.
Cadourile au ajuns inclusiv la președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și la președintele Consiliului European, António Costa. Informația a fost confirmată pentru POLITICO de doi oficiali ai Uniunii Europene.
Armele vor trece prin verificări de securitate
Un oficial al Consiliului European a precizat că echipa de securitate a lui António Costa a preluat arma pentru verificări. Procedura este necesară înainte ca pistolul să fie transportat în Belgia și depozitat potrivit regulilor de securitate.
„Vom urma procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia și apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului”, a declarat acesta.
Echipa Ursulei von der Leyen nu a răspuns imediat unei solicitări de confirmare privind ce va face cu arma primită. Totuși, pistoalele ceremoniale de înaltă calitate ar putea depăși limitele stricte privind valoarea cadourilor, motiv pentru care este puțin probabil ca destinatarii să le păstreze personal, a afirmat unul dintre oficiali.
Unii lideri nu vor păstra pistoalele
Unii lideri europeni au decis deja să nu păstreze armele primite. Printre aceștia se numără prim-ministrul britanic în exercițiu Keir Starmer și prim-ministrul olandez Rob Jetten, care au declarat public că își vor lăsa pistoalele în Turcia pentru a fi dezactivate înainte de a le fi aduse acasă.
Cadourile neobișnuite au atras atenția în contextul în care summitul NATO de la Ankara a avut pe agendă teme de securitate, apărare colectivă și amenințările la adresa spațiului euroatlantic.
Ce prevede declarația finală a summitului NATO
În declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara, Rusia este descrisă drept „o amenințare pe termen lung” la adresa securității și stabilității euroatlantice. Documentul reafirmă și angajamentul față de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.
„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit pentru apărarea colectivă, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington, și pentru relația transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni ai Alianței de națiuni libere și democratice. Rămânem angajați față de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare”, au transmis semnatarii.
Potrivit declarației, aliații acționează conform angajamentului de la Haga privind apărarea, pentru a combate atât amenințarea pe termen lung reprezentată de Rusia la adresa securității și stabilității euroatlantice, cât și amenințarea persistentă a terorismului.
Documentul amintește și că, în 2025, aliații europeni și Canada și-au crescut investițiile în cerințele critice de apărare cu mai mult de 139 de miliarde de dolari.