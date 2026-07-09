Cadoul-surpriză primit de liderii europeni la summitul NATO de la Ankara: pistoale gravate și muniție reală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 08:09

Liderii europeni care au participat la summitul NATO de la Ankara au primit, ca dar de despărțire, pistoale gravate și muniție reală. Armele sofisticate, însoțite de gloanțe și de o trusă de curățare, au fost oferite miercuri de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan, gazda evenimentului, potrivit POLITICO.

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