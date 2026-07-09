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Comisia Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adaosului comercial la alimente

Comisia Europeană

Comisia Europeană

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 08:10

Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva Ungariei, contestând măsura prin care Guvernul de la Budapesta a plafonat adaosul comercial la alimente și produse de drogherie. Bruxelles-ul susține că această decizie încalcă regulile pieței unice și afectează în special marile lanțuri de retail cu capital străin.

Bruxelles contestă plafonarea adaosului comercial

Executivul european solicită eliminarea plafonului de 10% impus adaosului comercial pentru o serie de produse alimentare de bază. Măsura a fost introdusă de autoritățile ungare în martie 2025, ca parte a strategiei de combatere a inflației.

De la adoptarea sa, Guvernul condus de Viktor Orbán a prelungit în mai multe rânduri aplicarea plafonării și a extins lista produselor vizate. În luna mai, autoritățile au decis ca măsura să devină permanentă.

Comisia Europeană: Măsura denaturează concurența

Comisia Europeană respinge argumentele Budapestei, potrivit cărora diferența dintre prețul de achiziție și cel de vânzare reprezintă profitul comercianților.

Potrivit Bruxelles-ului, această interpretare ignoră costurile reale suportate de companii, precum salariile angajaților, chiriile spațiilor comerciale, utilitățile și taxele.

Executivul european consideră că plafonarea adaosului comercial distorsionează concurența și încalcă principiile pieței unice europene, discriminând comercianții străini care activează în Ungaria.

Guvernul ungar, pregătit pentru disputa cu UE

Autoritățile de la Budapesta anunțaseră încă de anul trecut că sunt pregătite să conteste poziția Comisiei Europene și să apere în instanță măsurile adoptate pentru limitarea creșterii prețurilor.

Dosarul va fi analizat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care va decide dacă legislația adoptată de Ungaria respectă normele europene privind libera concurență și funcționarea pieței interne.

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