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Extern· 2 min citire
Comisia Europeană dă în judecată Ungaria din cauza plafonării adaosului comercial la alimente
Comisia Europeană
Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva Ungariei, contestând măsura prin care Guvernul de la Budapesta a plafonat adaosul comercial la alimente și produse de drogherie. Bruxelles-ul susține că această decizie încalcă regulile pieței unice și afectează în special marile lanțuri de retail cu capital străin.
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