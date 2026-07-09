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Extern· 1 min citire
SUA lovesc din nou Iranul. Trump: „Nu sunt sigur că mai merită un acord”
SUA lovesc din nou Iranul
Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra unor ținte din Iran, la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a avertizat, în marja summitului NATO, că armistițiul dintre cele două părți riscă să se destrame. Operațiunea a fost confirmată de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care susține că loviturile au vizat reducerea capacității Iranului de a amenința navigația în Strâmtoarea Ormuz.
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