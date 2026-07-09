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SUA lovesc din nou Iranul. Trump: „Nu sunt sigur că mai merită un acord”

SUA lovesc din nou Iranul

SUA lovesc din nou Iranul

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 07:27

Statele Unite au lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra unor ținte din Iran, la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a avertizat, în marja summitului NATO, că armistițiul dintre cele două părți riscă să se destrame. Operațiunea a fost confirmată de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), care susține că loviturile au vizat reducerea capacității Iranului de a amenința navigația în Strâmtoarea Ormuz.

În timpul zborului spre Washington, Trump a declarat că Iranul și-ar dori reluarea negocierilor, însă a lăsat să se înțeleagă că administrația americană nu mai este convinsă de utilitatea unui acord. „Iranul vrea foarte mult să încheie un acord, dar nu sunt sigur că mai merită”, le-a spus liderul american jurnaliștilor aflați la bordul Air Force One.

În urma atacurilor, au fost semnalate explozii în mai multe regiuni din Iran, inclusiv în provinciile Bushehr și Hormozgan, iar presa iraniană a relatat despre avarii la infrastructură și întreruperi de curent în orașul Chabahar. Autoritățile iraniene au condamnat atacurile și au avertizat că vor riposta.

Tensiunile s-au extins și în statele din Golf. Bahrain și Qatar au activat sirenele de avertizare pentru populație, pe fondul temerilor privind o posibilă escaladare a conflictului. Totodată, o sursă militară iraniană, citată de presa locală, a amenințat cu un atac „masiv” asupra bazelor americane din regiune.

Conflictul dintre Washington și Teheran continuă astfel să se amplifice, alimentând temerile privind o escaladare militară cu impact asupra întregului Orient Mijlociu.

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