Rusia își consolidează alianța cu statele din Sahel. Lavrov promite sprijin militar pentru Mali, Niger și Burkina Faso

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 12:32

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a participat la Niamey, în Niger, la cea de-a doua reuniune de consultări dintre Rusia și Alianța Statelor din Sahel (AES), reafirmând angajamentul Moscovei de a continua sprijinul militar acordat Mali, Nigerului și Burkina Faso.

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