Rusia își consolidează alianța cu statele din Sahel. Lavrov promite sprijin militar pentru Mali, Niger și Burkina Faso

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a participat la Niamey, în Niger, la cea de-a doua reuniune de consultări dintre Rusia și Alianța Statelor din Sahel (AES), reafirmând angajamentul Moscovei de a continua sprijinul militar acordat Mali, Nigerului și Burkina Faso.
Rusia și-a reafirmat sprijinul militar pentru statele membre ale Alianței Statelor din Sahel (AES), în cadrul unei reuniuni desfășurate miercuri la Niamey, capitala Nigerului, la care a participat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relatează AFP.
La consultările la nivel înalt au participat șefii diplomațiilor din Mali, Burkina Faso și Niger, cele trei state conduse de regimuri militare instalate în urma loviturilor de stat din perioada 2020-2023. În ultimii ani, acestea s-au îndepărtat de fostul aliat, Franța, și și-au consolidat relațiile cu Rusia.
Moscova promite continuarea sprijinului militar
Potrivit comunicatului comun publicat după reuniune, Rusia și-a confirmat intenția de a continua sprijinul pentru întărirea capacităților operaționale ale forțelor armate din cele trei state africane.
De asemenea, părțile au convenit să aprofundeze cooperarea în domeniile politic, diplomatic, militar, economic și social și au salutat intensificarea colaborării în domeniul militar și militar-tehnic.
Reuniunea de la Niamey a reprezentat cea de-a doua sesiune de consultări dintre Rusia și AES, după prima întâlnire organizată la Moscova, în aprilie 2025.
Alianța Statelor din Sahel s-a apropiat de Moscova
Mali, Niger și Burkina Faso au format Alianța Statelor din Sahel după retragerea din Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO), organizație pe care o acuză că servește interesele Franței.
În cadrul discuțiilor, participanții au condamnat atacurile teroriste produse în ultimele luni în regiune, inclusiv cele din Mali și Niger, și au reafirmat necesitatea cooperării în lupta împotriva grupărilor jihadiste afiliate Al-Qaida și Statului Islamic.
Rusia își extinde influența în regiune
În timpul vizitei la Niamey, Serghei Lavrov a fost primit de liderul juntei militare din Niger, generalul Abdourahamane Tiani, și a avut întâlniri bilaterale cu miniștrii de Externe din Mali și Burkina Faso.
Rusia sprijină deja statele din Sahel prin acorduri de apărare, livrări de echipamente militare și prin prezența Africa Corps, structura care a preluat operațiunile fostei companii militare private Wagner pe continentul african.
Pe lângă cooperarea în domeniul securității, Moscova dezvoltă parteneriate cu cele trei state și în sectoarele energiei și mineritului. În același timp, forțele armate ale statelor din Sahel și mercenarii ruși au fost acuzați în repetate rânduri de organizații internaționale pentru presupuse abuzuri împotriva populației civile.