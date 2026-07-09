Rușii și-au transformat cel mai nou avion Suhoi într-un vânător de drone, sătui de loviturile ucrainene

Rusia a început să folosească avioanele sale de vânătoare Su-57 într-o misiune diferită față de cele pentru care au fost concepute inițial. Cele mai noi aparate de zbor din arsenalul Moscovei au primit echipamente și armament adaptate pentru interceptarea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune, pe fondul intensificării atacurilor lansate de Kiev asupra unor ținte aflate la mare distanță de linia frontului.
Schimbarea de tactică a fost confirmată de imagini și informații apărute după un atac asupra rafinăriei din Omsk, potrivit Defence Express.
Fotografia care a dezvăluit noua configurație a avionului rusesc
În urmă cu doar câteva zile, în mediul online a apărut o fotografie cu un avion de vânătoare Su-57 aflat într-o configurație descrisă drept „anti-dronă”.
Aeronava era echipată cu patru rachete aer-aer cu rază scurtă de acțiune R-73 sau R-74, instalate pe puncte de ancorare externe. În plus, sub motorul stâng putea fi observată o nacelă al cărei rol nu a fost identificat oficial.
Potrivit unei analize publicate de The War Zone, combinația dintre rachetele de scurtă rază și această nacelă sugerează că avionul a fost adaptat pentru a combate operațiunile ucrainene de atac în adâncime.
De ce au ales rușii această configurație
Analiștii remarcă faptul că rachetele aer-aer au fost montate în exteriorul aeronavei și nu în compartimentul intern pentru arme.
Cel mai probabil, este vorba despre rachete R-73, care nu sunt compatibile cu stațiile interne de armament ale Su-57 din cauza dimensiunilor lor. În schimb, modelul R-74 a fost proiectat pentru a putea fi transportat în compartimentul intern.
Su-57 poate utiliza și rachete aer-aer cu rază medie de acțiune R-77, precum și rachete cu rază lungă de acțiune R-37M. Tocmai de aceea, alegerea unei configurații cu rachete de scurtă rază amplasate pe puncte de ancorare externe este interpretată ca un indiciu că aeronava a fost pregătită special pentru interceptarea dronelor ucrainene.
Sistemul care ar putea detecta ținte aeriene de mici dimensiuni
The War Zone mai susține că sub motorul stâng al avionului ar fi fost montată o nacelă care conține suita electro-optică 101KS-N.
Teoretic, acest echipament poate fi utilizat nu doar împotriva unor ținte aflate la sol, ci și pentru detectarea și urmărirea unor obiecte aeriene de mici dimensiuni, inclusiv drone.
Ucrainenii au lovit deja de două ori acest tip de avion
Potrivit Defence Express, în noaptea de 25 aprilie, Forțele Sistemelor fără Pilot ale Ucrainei au lovit două avioane Su-57 aflate pe aerodromul Shagol, situat la aproximativ 1.700 de kilometri de granița cu Ucraina.
Acesta a fost al doilea atac cunoscut asupra acestui tip de aeronavă de la declanșarea războiului de amploare.
În prezent, Forțele Aerospațiale Ruse ar dispune de aproximativ 20 de avioane Su-57. Moscova evită însă să le folosească în misiuni considerate cu risc ridicat, preferând să le mențină la distanță de front și să le utilizeze în principal pentru lansarea de rachete aer-aer sau de rachete de croazieră Kh-59 și Kh-69 de la distanțe considerabile.