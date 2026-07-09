Rușii și-au transformat cel mai nou avion Suhoi într-un vânător de drone, sătui de loviturile ucrainene

Publicat 9 iul. 2026, 10:42 Sursă Defense Express

Rusia a început să folosească avioanele sale de vânătoare Su-57 într-o misiune diferită față de cele pentru care au fost concepute inițial. Cele mai noi aparate de zbor din arsenalul Moscovei au primit echipamente și armament adaptate pentru interceptarea dronelor ucrainene cu rază lungă de acțiune, pe fondul intensificării atacurilor lansate de Kiev asupra unor ținte aflate la mare distanță de linia frontului.

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