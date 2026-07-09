Peter Magyar îi calcă pe urme lui Viktor Orban și anunță că Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 10:58

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat miercuri, la Ankara, că țara sa va continua să ofere sprijin umanitar Ucrainei, însă exclude participarea militară în conflict și nu intenționează să trimită arme sau trupe către statul vecin.

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