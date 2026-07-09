Peter Magyar îi calcă pe urme lui Viktor Orban și anunță că Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina

Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, a declarat miercuri, la Ankara, că țara sa va continua să ofere sprijin umanitar Ucrainei, însă exclude participarea militară în conflict și nu intenționează să trimită arme sau trupe către statul vecin.
Declarațiile au fost făcute înainte de începerea celei de-a doua zile a summitului NATO de la Ankara.
„Pentru guvernul Ungariei, Ucraina este victima, iar Rusia este un agresor brutal, iar Ucraina are dreptul să-şi apere integritatea teritorială. Continuăm să acordăm ajutor umanitar Ucrainei, dar, aşa cum am spus de mai multe ori, Ungaria nu va trimite arme sau trupe în Ucraina”, a declarat Magyar.
Premierul ungar a anunțat și o viitoare întâlnire cu Zelenski
Liderul de la Budapesta a precizat că a avut marți o scurtă discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și că cei doi au convenit să organizeze în viitorul apropiat o întâlnire bilaterală.
„Am avut o scurtă discuţie cu preşedintele (ucrainean, Volodimir) Zelenski ieri (marţi) şi am convenit să avem o întâlnire bilaterală în viitorul apropiat”, a adăugat premierul ungar.
Peter Magyar a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban
Peter Magyar a preluat funcția de prim-ministru în luna mai, după ce partidul său, Tisza, a câștigat alegerile parlamentare din aprilie.
Victoria sa a încheiat cei 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orban, liderul ultranaționalist care a avut în această perioadă o relație apropiată cu Moscova și una tensionată cu Kievul. În timpul mandatului său, Orban a refuzat în mod constant să ofere sprijin militar Ucrainei.
Deși noul șef al guvernului ungar recunoaște că Ucraina este victima agresiunii ruse și are dreptul să își apere integritatea teritorială, poziția Budapestei privind livrările de armament și trimiterea de trupe rămâne neschimbată.
Ungaria promite că va deveni din nou un aliat de încredere în NATO
La Ankara, Peter Magyar a afirmat că Ungaria susține unitatea Alianței Nord-Atlantice și că executivul de la Budapesta își propune să refacă imaginea țării în cadrul NATO.
„Ungurii cred în forţa şi unitatea NATO”, a declarat premierul ungar, adăugând că este „hotărât să restabilească poziţia Ungariei de aliat de încredere al NATO”.
În același timp, liderul ungar a anunțat că guvernul său a decis să majoreze treptat cheltuielile pentru apărare și a promis că Ungaria va ajunge în 2035 la un nivel al acestora de 5% din Produsul Intern Brut, în conformitate cu acordul convenit anul trecut în cadrul Alianței.