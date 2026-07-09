Avertismentul dur al fostului șef al armatei ucrainene: „Nu presupuneți că Rusia a pierdut războiul”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 11:12

Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fost comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, avertizează că Occidentul nu ar trebui să pornească de la ideea că Rusia a pierdut deja războiul. Într-un articol de opinie publicat pe 8 iulie în The Telegraph, acesta susține că situația de pe front este mult mai complicată și că niciuna dintre părți nu este aproape de o victorie clară.

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