Avertismentul dur al fostului șef al armatei ucrainene: „Nu presupuneți că Rusia a pierdut războiul”

Ambasadorul Ucrainei în Marea Britanie și fost comandant-șef al armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi, avertizează că Occidentul nu ar trebui să pornească de la ideea că Rusia a pierdut deja războiul. Într-un articol de opinie publicat pe 8 iulie în The Telegraph, acesta susține că situația de pe front este mult mai complicată și că niciuna dintre părți nu este aproape de o victorie clară.
Fostul șef al armatei ucrainene spune că Rusia nu poate cuceri Ucraina, dar nici Ucraina nu poate elibera complet teritoriile ocupate de ruși doar prin forță. În opinia sa, fiecare tabără reușește mai degrabă să o împiedice pe cealaltă să-și atingă obiectivele, fără să poată obține însă o victorie decisivă.
Zalujnîi: Nici Rusia, nici Ucraina nu sunt aproape de victoria clară
Valeri Zalujnîi susține că tot mai mulți analiști occidentali pleacă de la premisa că Rusia a pierdut deja războiul. Aceștia invocă atacurile tot mai puternice ale Kievului asupra infrastructurii petroliere ruse, dar și operațiunile prin care ucrainenii lovesc liniile logistice ale Moscovei.
În opinia sa, această interpretare este periculoasă. Fostul comandant-șef al armatei ucrainene afirmă că astfel de evaluări optimiste apar atunci când sunt analizate doar succesele tactice și operaționale ale Ucrainei, precum loviturile din teritoriul Rusiei sau câștigurile de pe front, fără a fi luată în calcul imaginea strategică de ansamblu.
„Este un război de uzură”
Zalujnîi reia o idee pe care o susține încă din 2023: războiul s-a schimbat și a devenit unul de uzură. Dronele, monitorizarea permanentă și armele de precizie au modificat complet felul în care se luptă cele două armate, iar avansurile rapide au devenit tot mai greu de obținut.
"Acesta nu mai este un război al manevrelor rapide. Este un război de uzură", spune diplomatul.
El explică faptul că "fiecare câștig tactic are acum un cost extraordinar. Pozițiile pot fi cucerite, dar menținerea lor, întărirea lor și evacuarea răniților au devenit din ce în ce mai dificile sub supravegherea constantă a dronelor. Succesul pe câmpul de luptă se măsoară în metri, nu în mile, și adesea la un preț care nu are aproape nicio legătură cu valoarea sa strategică".
Critici legate de pierderile de pe front
Declarațiile lui Zalujnîi sunt văzute de unii și ca o critică la adresa actualului comandant al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi. Acesta a fost criticat în repetate rânduri pentru operațiunile ofensive lansate în ultimii ani, considerate de unii analiști prost pregătite și cu multe pierderi de vieți omenești.
Zalujnîi spune că nici atacurile Ucrainei asupra infrastructurii și logisticii ruse, nici loviturile lansate de Moscova nu pot decide singure războiul. El recunoaște însă că aceste operațiuni au pus presiune pe Rusia și au produs costuri importante pentru Moscova.
"atacurile tot mai eficiente ale Ucrainei asupra logisticii și infrastructurii critice ruse au impus costuri reale Moscovei. Însă aceste atacuri sunt costisitoare, solicitante din punct de vedere tehnologic și, în cele din urmă, primesc un răspuns. Rusia își păstrează capacitatea de a riposta cu o forță egală sau chiar mai mare. Niciuna dintre părți nu se poate baza pe această formă de război pentru a obține un rezultat strategic decisiv".
Operațiunile pot ajuta Ucraina la negocieri
Fostul comandant al armatei ucrainene consideră că aceste lovituri nu pot aduce singure victoria, dar ar putea ajuta Ucraina să negocieze dintr-o poziție mai bună, dacă vor începe discuții de pace.
În opinia lui Zalujnîi, Rusia nu și-a atins obiectivele pe care le avea la începutul invaziei, dar poate continua războiul de uzură. Ucraina și-a apărat independența, însă nu are în acest moment forța militară necesară pentru a elibera toate teritoriile ocupate de ruși.
"Războaiele de uzură nu au învingători clari. Câștigă partea care rezistă mai mult", a mai transmis fostul șef al armatei ucrainene.
Sprijinul occidental rămâne decisiv
Zalujnîi avertizează că rezistența Ucrainei depinde în mare măsură de sprijinul primit din partea aliaților occidentali. În opinia sa, schimbările politice din Statele Unite și neînțelegerile dintre statele europene ridică semne de întrebare cu privire la cât timp va putea fi menținut actualul nivel de ajutor pentru Kiev.