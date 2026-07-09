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Extern· 1 min citire
Două sondaje o dau pe Marine Le Pen favorită la prezidențiale din 2027, în ciuda verdictului de vinovăție
Marine LePen (Profimedia)
Două sondaje publicate joi o plasează pe Marine Le Pen în poziție favorabilă pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, în ciuda deciziei recente a unei curți de apel care i-a menținut verdictul de vinovăție pentru deturnare de fonduri europene, transmite Reuters.
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