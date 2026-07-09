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Două sondaje o dau pe Marine Le Pen favorită la prezidențiale din 2027, în ciuda verdictului de vinovăție

Marine LePen (Profimedia)

Marine LePen (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 14:32

Două sondaje publicate joi o plasează pe Marine Le Pen în poziție favorabilă pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, în ciuda deciziei recente a unei curți de apel care i-a menținut verdictul de vinovăție pentru deturnare de fonduri europene, transmite Reuters.

Cele două institute care au făcut sondajele au subliniat faptul că acestea reprezintă doar o „fotografie” a intențiilor actuale de vot, nu o prognoză. Potrivit datelor, lidera Rassemblement National ar fi câștigătoare atât în primul tur, cât și în turul decisiv.

Unul dintre sondaje o creditează pe Le Pen cu 36% din intențiile de vot, în creștere față de lunile precedente. Mai mult, în acest moment niciun alt contracandidat nu ar depăși pragul de 19%.

În turul final, Le Pen ar obține un scor superior potențialilor contracandidați, inclusiv foștilor premieri Edouard Philippe și Gabriel Attal, potrivit datelor publicate joi.

Sondajele au fost realizate după ce Marine Le Pen și-a confirmat candidatura, în urma verdictului care i-a redus interdicția de a exercita drepturi electorale, permițându-i să intre oficial în cursa pentru Palatul Élysée.

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