Două sondaje o dau pe Marine Le Pen favorită la prezidențiale din 2027, în ciuda verdictului de vinovăție

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 14:32

Două sondaje publicate joi o plasează pe Marine Le Pen în poziție favorabilă pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, în ciuda deciziei recente a unei curți de apel care i-a menținut verdictul de vinovăție pentru deturnare de fonduri europene, transmite Reuters.

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