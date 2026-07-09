Ce va face Ursula von der Leyen cu pistolul primit în dar de la Erdogan

Publicat 9 iul. 2026, 15:37 Sursă Agerpres

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au declarat joi că pistoalele primite cadou din partea președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, în urma vizitei lor la Ankara pentru summitul NATO, vor fi depozitate în siguranță.

Distribuie articolul