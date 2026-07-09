Italia expulzează doi diplomați ruși acuzați de spionaj. Cum a reacționat Moscova

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 14:49

Guvernul italian a decis expulzarea a doi atașați militari ai Ambasadei Rusiei la Roma, acuzați de activități de spionaj. Autoritățile de la Moscova au reacționat imediat și au anunțat că vor răspunde măsurii adoptate de Italia.

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