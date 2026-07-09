Italia expulzează doi diplomați ruși acuzați de spionaj. Cum a reacționat Moscova

Guvernul italian a decis expulzarea a doi atașați militari ai Ambasadei Rusiei la Roma, acuzați de activități de spionaj. Autoritățile de la Moscova au reacționat imediat și au anunțat că vor răspunde măsurii adoptate de Italia.
Italia a anunțat joi expulzarea a doi agenți ai serviciilor de informații ruse care activau pe teritoriul său sub acoperire diplomatică, acuzând Moscova de o „ingerență gravă și inacceptabilă”, transmite AFP.
Ministrul italian de Externe, Antonio Tajani, a anunțat că Guvernul de la Roma a decis expulzarea celor doi atașați militari ai Ambasadei Federației Ruse în Italia, după ce procurorii italieni au stabilit implicarea acestora în activități de spionaj.
„Guvernul italian a decis să expulzeze doi atașați militari ai Ambasadei Federației Ruse în Italia, implicați în activități de spionaj descoperite de Parchetul din Roma”, a scris Tajani pe platforma X.
Cât au la dispoziție diplomații ruși ca să părăsească Italia
Șeful diplomației italiene a precizat că Ministerul Afacerilor Externe i-a comunicat ambasadorului Rusiei la Roma că Ivan Petrovici Gorbaciov și Mihail Vasilievici Astakhov trebuie să părăsească Italia în termen de trei zile.
„Moscova continuă să-și folosească arsenalul hibrid pentru a ataca Occidentul și Italia”, a afirmat Antonio Tajani.
Decizia vine după arestarea a doi foști agenți italieni
Expulzarea celor doi diplomați ruși are loc la doar două zile după arestarea a doi foști agenți ai serviciilor de informații italiene, suspectați că au furnizat Moscovei informații sensibile, inclusiv despre sprijinul militar acordat de Italia Ucrainei.
Potrivit presei italiene, unul dintre diplomații ruși expulzați este acuzat că l-ar fi plătit pe unul dintre foștii agenți italieni pentru obținerea informațiilor confidențiale.
Reacția Moscovei
Rusia a reacționat rapid la decizia autorităților italiene. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat, potrivit agenției RIA, că Moscova va răspunde expulzării celor doi atașați militari.
Tensiunile dintre Rusia și statele occidentale au crescut în ultimii ani, pe fondul războiului din Ucraina și al numeroaselor acuzații reciproce privind activități de spionaj și operațiuni hibride.