SUA a lovit din nou zona centralei nucleare de la Bushehr, susțin autoritățile iraniene

Statele Unite au lovit joi după-amiază, pentru a doua zi consecutiv, ținte din interiorul Iranului, printre care și perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, de pe coasta Golfului Persic, potrivit unor oficiali iranieni citați de presa de stat și preluați de agențiile internaționale de presă.
Adjunctul guvernatorului provinciei Bushehr, Ehsan Jahanian, a declarat pentru agenția de stat IRNA că mai multe obiective din provincie, inclusiv perimetrul centralei nucleare, au fost vizate la prânz, în continuarea atacurilor americane și cu încălcarea memorandumului privind încetarea războiului. Potrivit relatărilor citate de agențiile internaționale, atacul nu ar fi provocat pagube materiale sau tehnice și nu ar fi existat victime, toate secțiile instalației rămânând intacte.
Contextul: al doilea val de lovituri în două zile
Atacul de joi face parte dintr-un nou val de lovituri americane asupra Iranului, al patrulea de la semnarea memorandumului de înțelegere dintre cele două țări, la mijlocul lunii iunie. Potrivit CENTCOM, forțele americane au continuat operațiunile pentru a limita capacitatea Iranului de a amenința libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz, după atacuri asupra unor nave comerciale.
Pe lângă zona centralei de la Bushehr, loviturile americane au vizat și o instalație a Forței Aerospațiale a Gărzii Revoluționare (IRGC) din aceeași provincie, aeroportul din Iranshahr, infrastructura portuară din Chabahar și legături de transport feroviar din provincia Golestan, folosite pentru comerțul cu Rusia și China.
Ministerul iranian al Sănătății a raportat 14 morți și 78 de răniți în urma loviturilor americane din ultimele două zile. În replică, Iranul a lansat rachete și drone către ținte din regiune, declanșând alarme antiaeriene în Iordania, unde forțele armate au anunțat starea de alertă maximă, precum și intercepții de rachete și drone în Kuweit.
Îngrijorări legate de siguranța nucleară
Centrala de la Bushehr este singura instalație nucleară civilă operațională a Iranului și a mai fost vizată de mai multe ori de la izbucnirea conflictului dintre Iran, SUA și Israel, la 28 februarie. Organizația iraniană pentru Energie Atomică a afirmat anterior că instalația a fost lovită de patru ori de la începutul războiului, calificând atacurile drept o încălcare a normelor internaționale privind imunitatea instalațiilor nucleare civile.
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor unor astfel de atacuri, directorul general Rafael Grossi subliniind că o lovitură directă asupra reactorului sau a bazinelor de combustibil uzat ar putea provoca eliberări radioactive cu consecințe grave pentru întreaga regiune a Golfului. Un atac anterior asupra zonei centralei, în luna aprilie, s-a soldat cu moartea unui paznic de securitate, potrivit AIEA.
Rusia, care a construit reactorul aflat în funcțiune la Bushehr și participă la construcția altor două unități, și-a evacuat parțial personalul din zonă pe fondul ostilităților și a cerut în trecut o de-escaladare a atacurilor din vecinătatea instalației.
Sursă: The Times of Israel – „Iran targets Jordan with missiles, as US said to hit perimeter area of Bushehr nuclear plant”
CNN – Live updates, 8 iulie 2026
Haaretz – „U.S. Strikes Near Bushehr Nuclear Plant, Iran Says”