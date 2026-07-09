SUA a lovit din nou zona centralei nucleare de la Bushehr, susțin autoritățile iraniene

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 16:02

Statele Unite au lovit joi după-amiază, pentru a doua zi consecutiv, ținte din interiorul Iranului, printre care și perimetrul centralei nucleare de la Bushehr, de pe coasta Golfului Persic, potrivit unor oficiali iranieni citați de presa de stat și preluați de agențiile internaționale de presă.

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