Canicula pune presiune pe centralele nucleare din Europa. Franța a oprit deja un reactor după ce râul folosit la răcire s-a încălzit prea mult

Valul de căldură care lovește Europa începe să pună presiune și pe sectorul energetic. În Franța, un reactor nuclear a fost oprit după ce temperatura râului folosit pentru răcirea centralei s-a apropiat de limita maximă admisă.
Reactor oprit din cauza temperaturii ridicate a râului Garonne
Reactorul nr. 2 al centralei nucleare de la Golfech, din Tarn-et-Garonne, aflată la aproximativ 90 de kilometri de Toulouse, a fost oprit joi din cauza caniculei. Decizia a fost luată în contextul în care apa râului Garonne, folosită pentru răcirea centralei, s-a încălzit puternic în ultimele zile.
EDF a transmis că temperaturile ridicate au dus la o creștere importantă a temperaturii râului, care ar urma să ajungă vineri la 28 de grade Celsius.
„Condițiile meteorologice din ultimele zile au determinat o creștere semnificativă a temperaturii râului Garonne, care ar trebui să atingă 28 °C vineri”, a anunțat EDF într-un comunicat.
Compania a precizat că și celălalt reactor al centralei era deja oprit, însă pentru lucrări de întreținere.
Centrala fusese afectată și în luna iunie
Reactorul nr. 2 de la Golfech mai fusese oprit și pe 23 iunie, tot din cauza temperaturii ridicate a râului Garonne. Măsura a fost luată pentru ca apa evacuată după răcirea reactorului să nu ducă la încălzirea peste limita admisă a râului.
Reactorul a fost repus în funcțiune pe 3 iulie, însă noul episod de caniculă a dus din nou la oprirea lui. Potrivit regulilor stabilite printr-un decret din 2006, temperatura râului nu trebuie să depășească 28 de grade Celsius în urma deversărilor făcute de centrală.
Centrala nucleară de la Golfech, aflată între Toulouse și Agen, are două reactoare cu apă sub presiune, fiecare cu o capacitate de 1,3 GW.
Canicula pune presiune pe mai multe centrale nucleare
Situația de la Golfech nu este un caz izolat. În timpul valului de căldură de la sfârșitul lunii iunie, EDF a fost nevoită să oprească alte două reactoare nucleare din Franța.
Este vorba despre reactoare de la centralele Bugey, din Ain, aflată pe malul râului Rhône, și Nogent-sur-Seine, din Aube, situată pe malul Senei. Și în aceste cazuri, opririle au fost făcute pentru respectarea limitelor privind încălzirea apelor folosite în procesul de răcire.
Canicula afectează astfel nu doar confortul populației și agricultura, ci și producția de energie, într-un moment în care temperaturile extreme devin tot mai greu de gestionat pentru infrastructura europeană.